Formula 1 Katar GP
Wolff: “George, sıralama seansının her bölümünde kusursuzdu”
Katar’daki sıralama turlarının ardından konuşan Toto Wolff, Antonelli’nin son denemede piste en önde gönderilmekten rahatsızlık duyduğunu söyledi.
Neşe Akkoyun Haydn Cobb
Düzenlendi: 28 Kas 2026 19:38
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Toto Wolff, Mercedes
Fotoğraf: Eric Le Galliot
Katar GP’nin sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan George Russell’ın performansını öven Toto Wolff, İngiliz pilotun her seansta üst düzey bir sürüş ortaya koyduğunu belirtti.
Öte yandan hafta sonunun tüm antrenman seanslarını lider tamamlayan Kimi Antonelli’nin sıralama turlarındaki memnuniyetsizliğine de açıklık getiren Wolff, genç pilotun piste en önde çıkmak istememesine rağmen tur zamanını riske atmamak adına bu yolu seçtiklerini vurguladı.
Pilotlar şampiyonasında George Russell’ı desteklemek için yarış içinde olası senaryoları değerlendireceklerini ancak galibiyete müdahale etmeyeceklerini belirten Wolff, şu ifadeleri kullandı: "George, sıralama seansının her bölümünde kusursuzdu ve büyük bir özgüvenle zirveye yerleşti.”
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images
“Sürüşüne ve aracı pistte konumlandırma biçimine baktığınızda gerçekten çok özel bir performans sergiledi. Kimi ise mutsuz, çünkü piste çıkmadan önce bize en önde gönderilmek istemediğini söylemişti ve maalesef biz tam olarak bunu yaptık.”
“Ancak bu kararımızın geçerli bir sebebi var, damalı bayraktan önce turumuzu tamamlamak istiyoruz. Takım içinde bir şekilde pilotlarımızın isteklerini karşılamamız ve doğru dengeyi bulmamız gerekiyor.”
“Pilotlar piste çıkarken kendilerini doğru konumda hissetmediklerinde bu durum canlarını sıkabiliyor. Diğer taraftaysa bizim temiz bir çıkış turu atma ve zamanında çizgiyi geçme planlarımız var.”
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images
“Kimi’ye tutulmayan bir söz verilmedi, bu sadece bazen uygulanabilir olmuyor. Orta bir yol bulabilirdik ama bu riske girmek de istemedik.”
“Şampiyonada George'u mümkün olduğunca üst sıralara taşıma konusunu ise henüz Kimi ile özel olarak konuşmadık. Nihayetinde iki pilotumuz da kazanmak istiyor ve biz de takım emirleri uygulayıp kimsenin elinden galibiyeti almak istemiyoruz.”
“Yarınki yarışta Kimi'nin başarısına gölge düşürmeden George'a nasıl yardımcı olabileceğimize dair senaryoları değerlendireceğiz."
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Norris: “Mercedes, bize kıyasla başka bir seviyedeydi”
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
Norris: “Mercedes, bize kıyasla başka bir seviyedeydi”
Formula 1
Formula 1
Katar GP
20 dk
Norris: “Mercedes, bize kıyasla başka bir seviyedeydi”
Russell: “Araçla çok iyi bir uyum yakaladım”
Formula 1
Formula 1
Katar GP
26 dk
Russell: “Araçla çok iyi bir uyum yakaladım”
2026 Katar GP sıralama: Russell pole’de, Antonelli takipte
Formula 1
Formula 1
Katar GP
39 dk
2026 Katar GP sıralama: Russell pole’de, Antonelli takipte
Son Haberler
Wolff: “George, sıralama seansının her bölümünde kusursuzdu”
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
8 dk
Wolff: “George, sıralama seansının her bölümünde kusursuzdu”
Norris: “Mercedes, bize kıyasla başka bir seviyedeydi”
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
20 dk
Norris: “Mercedes, bize kıyasla başka bir seviyedeydi”
Antonelli: "Piste en son çıkmak istemiştim ama takım beni dinlemedi"
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
22 dk
Antonelli: "Piste en son çıkmak istemiştim ama takım beni dinlemedi"
Russell: “Araçla çok iyi bir uyum yakaladım”
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
26 dk
Russell: “Araçla çok iyi bir uyum yakaladım”
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol