Formula 1 Katar GP

Wolff: “George, sıralama seansının her bölümünde kusursuzdu”

Katar’daki sıralama turlarının ardından konuşan Toto Wolff, Antonelli’nin son denemede piste en önde gönderilmekten rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Neşe Akkoyun Haydn Cobb

Düzenlendi: 28 Kas 2026 19:38

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Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Eric Le Galliot

Katar GP’nin sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan George Russell’ın performansını öven Toto Wolff, İngiliz pilotun her seansta üst düzey bir sürüş ortaya koyduğunu belirtti.

Öte yandan hafta sonunun tüm antrenman seanslarını lider tamamlayan Kimi Antonelli’nin sıralama turlarındaki memnuniyetsizliğine de açıklık getiren Wolff, genç pilotun piste en önde çıkmak istememesine rağmen tur zamanını riske atmamak adına bu yolu seçtiklerini vurguladı.

Pilotlar şampiyonasında George Russell’ı desteklemek için yarış içinde olası senaryoları değerlendireceklerini ancak galibiyete müdahale etmeyeceklerini belirten Wolff, şu ifadeleri kullandı: "George, sıralama seansının her bölümünde kusursuzdu ve büyük bir özgüvenle zirveye yerleşti.”

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

“Sürüşüne ve aracı pistte konumlandırma biçimine baktığınızda gerçekten çok özel bir performans sergiledi. Kimi ise mutsuz, çünkü piste çıkmadan önce bize en önde gönderilmek istemediğini söylemişti ve maalesef biz tam olarak bunu yaptık.”

“Ancak bu kararımızın geçerli bir sebebi var, damalı bayraktan önce turumuzu tamamlamak istiyoruz. Takım içinde bir şekilde pilotlarımızın isteklerini karşılamamız ve doğru dengeyi bulmamız gerekiyor.”

“Pilotlar piste çıkarken kendilerini doğru konumda hissetmediklerinde bu durum canlarını sıkabiliyor. Diğer taraftaysa bizim temiz bir çıkış turu atma ve zamanında çizgiyi geçme planlarımız var.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

“Kimi’ye tutulmayan bir söz verilmedi, bu sadece bazen uygulanabilir olmuyor. Orta bir yol bulabilirdik ama bu riske girmek de istemedik.”

“Şampiyonada George'u mümkün olduğunca üst sıralara taşıma konusunu ise henüz Kimi ile özel olarak konuşmadık. Nihayetinde iki pilotumuz da kazanmak istiyor ve biz de takım emirleri uygulayıp kimsenin elinden galibiyeti almak istemiyoruz.”

“Yarınki yarışta Kimi'nin başarısına gölge düşürmeden George'a nasıl yardımcı olabileceğimize dair senaryoları değerlendireceğiz."

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- Motorsport.com Ekibi

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