Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Perez: "Sıralamadan önce şimdiye kadarki en kötü hafta sonumu geçiriyordum" Sonraki / Leclerc: "Ferrari, Q3'teki ilk denemede takım taktiklerini yanlış uyguladı"
Formula 1 / Fransa GP Haberler

Wolff: "Genel olarak dikkate alınacak kadar hızlı değildik"

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, Fransa GP hafta sonunda şu ana kadar gösterdikleri performansın beklentileri doğrultusunda olmadığını kabul etti.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Wolff: "Genel olarak dikkate alınacak kadar hızlı değildik"
Haberi dinle

Son yarışlarda dalgalanma sorununu aşmayı başaran ve aracını hızlandıran Mercedes, bu hafta sonu Paul Ricard'a da bazı güncellemeler getirmişti. Paul Ricard genel olarak pürüzsüz asfaltı ve yüksek hızlı yapısıyla Mercedes'e uyan bir pist. Bu yüzden Mercedes'in bu hafta sonu ilk iki sıradaki takımı zorlayabileceği düşünülüyordu.

Ancak Mercedes, ne antrenmanlarda ne de sıralamalarda Ferrari ve Red Bull'un performansına yaklaşamadı. Lewis Hamilton sıralamaları pole pozisyonu derecesinin 0.9 sn gerisinde 4. sırada tamamlarken, takım arkadaşı George Russell 1.2 sn geride 6. oldu.

Wolff, "Biraz geride kaldığınızda, yarış hafta sonu için beklentilerinizin belli bir seviyede olduğunu ve her şeyin bir araya gelmediğini, bir tür serbest stil başlangıç olduğunu görebilirsiniz. Esas olarak arka kanat seviyeleri ve ayrıca lastik sıcaklıkları ile ilgili deneyler yaptık. Ama yine de genel paket dikkate alınacak kadar hızlı değil, bunu görebiliyorsunuz." dedi.

Sıralamaların ikinci seansında eski lastiklerle endişe duyup duymadıkları sorulduğunda Wolff, "Evet, yeni lastiklerle ve aracı biraz agresif kullanarak tüm sezon olduğu gibi üçüncü güç olacağımızı biliyorduk ancak o seansta yeteri kadar iyi değildik." şeklinde cevap verdi.

Wolff ayrıca 4. olmayı başaran Hamilton'ın performansını övdü.

Wolff, "Evet, muazzam iş çıkardı. Sainz olsaydı 5. olacaktı ancak yine de harika iş çıkardı. O, şu anda muhtemelen araçta olandan daha fazlasını çıkarıyor." dedi.

paylaşım
yorumlar
Perez: "Sıralamadan önce şimdiye kadarki en kötü hafta sonumu geçiriyordum"
Önceki haber

Perez: "Sıralamadan önce şimdiye kadarki en kötü hafta sonumu geçiriyordum"
Sonraki haber

Leclerc: "Ferrari, Q3'teki ilk denemede takım taktiklerini yanlış uyguladı"

Leclerc: "Ferrari, Q3'teki ilk denemede takım taktiklerini yanlış uyguladı"
Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Sainz: "Leclerc'e sorunsuz bir şekilde hava koridoru verdim" Fransa GP
Formula 1

Sainz: "Leclerc'e sorunsuz bir şekilde hava koridoru verdim"

Verstappen: "Yarış temposunda daha iyi görünüyoruz" Fransa GP
Formula 1

Verstappen: "Yarış temposunda daha iyi görünüyoruz"

Resmi: Sainz 10 sıra grid cezası aldı! Fransa GP
Formula 1

Resmi: Sainz 10 sıra grid cezası aldı!

Son Haberler

Fransa GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Formula 1 Formula 1

Fransa GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, Paul Ricard'da gerçekleştirilecek yarış öncesinde pilotların elinde olan kullanılmış ve kullanılmamış lastik sayılarını açıkladı.

Perez: "Yarış tamamen lastiklerle bağlı"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Yarış tamamen lastiklerle bağlı"

Red Bull pilotu Sergio Perez, yarışın kaderini belirleyecek şeyin lastikleri doğru aralığa getirmek olduğunu düşünüyor.

Fransa GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

Fransa GP öncesi: Yarış gridi

2022 Fransa Grand Prix'sine Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Max Verstappen olacak.

McLaren, orijinal sidepod tasarımını neden bıraktı?
Formula 1 Formula 1

McLaren, orijinal sidepod tasarımını neden bıraktı?

McLaren F1 takımı, Fransa GP güncelleme paketiyle orijinal sidepod tasarımını bırakarak gridin büyük çoğunluğunun kullandığı tasarıma yöneldi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.