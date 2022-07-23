Wolff: "Genel olarak dikkate alınacak kadar hızlı değildik"
Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, Fransa GP hafta sonunda şu ana kadar gösterdikleri performansın beklentileri doğrultusunda olmadığını kabul etti.
Son yarışlarda dalgalanma sorununu aşmayı başaran ve aracını hızlandıran Mercedes, bu hafta sonu Paul Ricard'a da bazı güncellemeler getirmişti. Paul Ricard genel olarak pürüzsüz asfaltı ve yüksek hızlı yapısıyla Mercedes'e uyan bir pist. Bu yüzden Mercedes'in bu hafta sonu ilk iki sıradaki takımı zorlayabileceği düşünülüyordu.
Ancak Mercedes, ne antrenmanlarda ne de sıralamalarda Ferrari ve Red Bull'un performansına yaklaşamadı. Lewis Hamilton sıralamaları pole pozisyonu derecesinin 0.9 sn gerisinde 4. sırada tamamlarken, takım arkadaşı George Russell 1.2 sn geride 6. oldu.
Wolff, "Biraz geride kaldığınızda, yarış hafta sonu için beklentilerinizin belli bir seviyede olduğunu ve her şeyin bir araya gelmediğini, bir tür serbest stil başlangıç olduğunu görebilirsiniz. Esas olarak arka kanat seviyeleri ve ayrıca lastik sıcaklıkları ile ilgili deneyler yaptık. Ama yine de genel paket dikkate alınacak kadar hızlı değil, bunu görebiliyorsunuz." dedi.
Sıralamaların ikinci seansında eski lastiklerle endişe duyup duymadıkları sorulduğunda Wolff, "Evet, yeni lastiklerle ve aracı biraz agresif kullanarak tüm sezon olduğu gibi üçüncü güç olacağımızı biliyorduk ancak o seansta yeteri kadar iyi değildik." şeklinde cevap verdi.
Wolff ayrıca 4. olmayı başaran Hamilton'ın performansını övdü.
Wolff, "Evet, muazzam iş çıkardı. Sainz olsaydı 5. olacaktı ancak yine de harika iş çıkardı. O, şu anda muhtemelen araçta olandan daha fazlasını çıkarıyor." dedi.
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