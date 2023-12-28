Wolff: "Gelişmekten vazgeçelim ve 2026 kurallarını bekleyelim demek istemiyorum"
Toto Wolff, Mercedes'in 2026'daki önemli kural değişikliklerinin rekabeti sıfırlamadan önce Formula 1'in zirvesine çıkma çabasından 'vazgeçmemesi' gerektiğini söyledi.
Mercedes uzun zaman önce 2024 sezonu için 'zeropod' araç mimarisinden vazgeçmeye karar verdi. Bu sezon için grid'in geri kalanı tarafından kullanılan havayı aşağı yönlendirme çözümü etrafında birleşecek.
Bu da Mercedes'i, yer etkisi çağında kendi optimum yaklaşımıylarıyla başarılı iki sezon geçirmiş olan Red Bull'u yakalamak zorunda bırakacak.
En büyük rakibinin avantajlı olmasına rağmen Mercedes takım patronu Wolff, takımının iki yıl üst üste ikinci sırada bitirdiği toparlanma planından 'vazgeçemeyeceğini', bunun yerine F1 kuralları büyük bir değişikliğe uğrayana kadar 2024 ve 2025 sezonlarını kenara atamayacaklarını söylüyor.
Autosport'a konuşan Avusturyalı, "Gelişmeden vazgeçelim ve 2026'yı bekleyelim, yeni araç, yeni motor' demek istemiyorum."
"Önümüzde iki önemli yıl daha var. Bunu, toparlanıp şampiyonluklar için yarışabilecek kapasitede olduğumuzun ve takımın gücünün bir kanıtı olarak görmek istiyorum. Bu bizim açık hedefimiz." dedi.
2026'da kullanılacak motorlardan, pahalı ve karmaşık olan MHU'dan kaldırılacak.
Ayrıca, hibrit güç aktarma organlarının elektrikli kısmının çıkışı, 1.6 litrelik turboşarjlı içten yanmalı motorla eşit bir güç paylaşımı oluşturmak için neredeyse üç katına çıkarak 350kW'a ulaşacak.
Şasi revizyonu için hem ön hem de arka kanatlar aktif hale gelecek, jantlar 18 inçten 16 inçe düşecek ve araçlar daha kısa, daha dar ve 50 kg'a kadar daha hafif olacak.
Photo by: Michael Potts / Motorsport Images
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG
Ancak Wolff, bu büyük kural değişiklikleri oyun alanını eşitlemeden önce Mercedes'in zirveye geri dönme ihtimalinin potansiyel olarak zayıf olduğu konusunda uyarıyor.
Wolff, "Oranlara baktığımızda çok zor. Diğer takımların performanslarına, Aston Martin'in kış boyunca [2022'den 2023'e] nasıl performans gösterdiğine baktığımızda, McLaren 0,25 saniyede gelişmeyi beklerken bir güncellemeyle bir saniyeyi hızlandı... Bulmanız gereken tatlı bir nokta var ve bu daha fazla potansiyelin kilidini açıyor."
"Bence en büyük katkı, pilotların güvenebilecekleri bir araca sahip olmaya başlamaları ki şu anda [ Mercedes W14 ile] bunu yapamıyorlar." dedi.
Yakın zamanda Mercedes'in şansı konusunda benzer şekilde çekingen davranmış olan Hamilton, "İki yıldır sahip olmadığımız yön göstericiye şu anda sahip olduğumuza inanıyorum. Ama yine de oraya ulaşmak kolay değil..."
"Aracı çok daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Arka planda harika araçlar geliştirdik. Bu yüzden doğal olarak [2024 için] umutluyum ama beklentiye girmeyeceğim." dedi.
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