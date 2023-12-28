Prime'a abone ol
Formula 1 Bahreyn GP
Haberler

Wolff: "Gelişmekten vazgeçelim ve 2026 kurallarını bekleyelim demek istemiyorum"

Toto Wolff, Mercedes'in 2026'daki önemli kural değişikliklerinin rekabeti sıfırlamadan önce Formula 1'in zirvesine çıkma çabasından 'vazgeçmemesi' gerektiğini söyledi.

Matt Kew
Editör Matt Kew
Yardımcı Editör Jonathan Noble
Yayın tarihi
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Mercedes uzun zaman önce 2024 sezonu için 'zeropod' araç mimarisinden vazgeçmeye karar verdi. Bu sezon için grid'in geri kalanı tarafından kullanılan havayı aşağı yönlendirme çözümü etrafında birleşecek.

Bu da Mercedes'i, yer etkisi çağında kendi optimum yaklaşımıylarıyla başarılı iki sezon geçirmiş olan Red Bull'u yakalamak zorunda bırakacak.

En büyük rakibinin avantajlı olmasına rağmen Mercedes takım patronu Wolff, takımının iki yıl üst üste ikinci sırada bitirdiği toparlanma planından 'vazgeçemeyeceğini', bunun yerine F1 kuralları büyük bir değişikliğe uğrayana kadar 2024 ve 2025 sezonlarını kenara atamayacaklarını söylüyor.

Autosport'a konuşan Avusturyalı, "Gelişmeden vazgeçelim ve 2026'yı bekleyelim, yeni araç, yeni motor' demek istemiyorum."

"Önümüzde iki önemli yıl daha var. Bunu, toparlanıp şampiyonluklar için yarışabilecek kapasitede olduğumuzun ve takımın gücünün bir kanıtı olarak görmek istiyorum. Bu bizim açık hedefimiz." dedi.

2026'da kullanılacak motorlardan, pahalı ve karmaşık olan MHU'dan kaldırılacak.

Ayrıca, hibrit güç aktarma organlarının elektrikli kısmının çıkışı, 1.6 litrelik turboşarjlı içten yanmalı motorla eşit bir güç paylaşımı oluşturmak için neredeyse üç katına çıkarak 350kW'a ulaşacak.

Şasi revizyonu için hem ön hem de arka kanatlar aktif hale gelecek, jantlar 18 inçten 16 inçe düşecek ve araçlar daha kısa, daha dar ve 50 kg'a kadar daha hafif olacak.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Ancak Wolff, bu büyük kural değişiklikleri oyun alanını eşitlemeden önce Mercedes'in zirveye geri dönme ihtimalinin potansiyel olarak zayıf olduğu konusunda uyarıyor.

Wolff, "Oranlara baktığımızda çok zor. Diğer takımların performanslarına, Aston Martin'in kış boyunca [2022'den 2023'e] nasıl performans gösterdiğine baktığımızda, McLaren 0,25 saniyede gelişmeyi beklerken bir güncellemeyle bir saniyeyi hızlandı... Bulmanız gereken tatlı bir nokta var ve bu daha fazla potansiyelin kilidini açıyor."

"Bence en büyük katkı, pilotların güvenebilecekleri bir araca sahip olmaya başlamaları ki şu anda [ Mercedes W14 ile] bunu yapamıyorlar." dedi.

Yakın zamanda Mercedes'in şansı konusunda benzer şekilde çekingen davranmış olan Hamilton, "İki yıldır sahip olmadığımız yön göstericiye şu anda sahip olduğumuza inanıyorum. Ama yine de oraya ulaşmak kolay değil..."

"Aracı çok daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Arka planda harika araçlar geliştirdik. Bu yüzden doğal olarak [2024 için] umutluyum ama beklentiye girmeyeceğim." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Ben Sulayem: "Pandemi döneminde yaptıklarından ötürü Liberty Media'ya borçlu olacağım"
Sonraki haber Verstappen: "Red Bull'un hâlâ kendisini cadde pistlerinde geliştirmesi gerekiyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Matt Kew
Daha fazlası
Matt Kew
F1'in muazzam yayın operasyonunun perde arkası

F1'in muazzam yayın operasyonunun perde arkası

Formula 1

F1'in muazzam yayın operasyonunun perde arkası F1'in muazzam yayın operasyonunun perde arkası

F1 Academy, 2024'te yedi F1 yarış hafta sonunda yer alacak

F1 Academy, 2024'te yedi F1 yarış hafta sonunda yer alacak

Formula 1

F1 Academy, 2024'te yedi F1 yarış hafta sonunda yer alacak F1 Academy, 2024'te yedi F1 yarış hafta sonunda yer alacak

2023 F1 sezonunda Verstappen ve Red Bull yarışmasaydı neler olurdu?

2023 F1 sezonunda Verstappen ve Red Bull yarışmasaydı neler olurdu?

Formula 1

2023 F1 sezonunda Verstappen ve Red Bull yarışmasaydı neler olurdu? 2023 F1 sezonunda Verstappen ve Red Bull yarışmasaydı neler olurdu?

Mercedes
Daha fazlası
Mercedes
Mercedes ve McLaren, yeni aracını "Sevgililer Günü'nde" tanıtacak

Mercedes ve McLaren, yeni aracını "Sevgililer Günü'nde" tanıtacak

Formula 1

Mercedes ve McLaren, yeni aracını "Sevgililer Günü'nde" tanıtacak Mercedes ve McLaren, yeni aracını "Sevgililer Günü'nde" tanıtacak

Wolff: "F1, hakimiyetimizi durdurmak için kuralları değiştirdi"

Wolff: "F1, hakimiyetimizi durdurmak için kuralları değiştirdi"

Formula 1

Wolff: "F1, hakimiyetimizi durdurmak için kuralları değiştirdi" Wolff: "F1, hakimiyetimizi durdurmak için kuralları değiştirdi"

Mercedes ve Aston Martin, rüzgar tüneli için farklı giriş kapıları kullanıyormuş

Mercedes ve Aston Martin, rüzgar tüneli için farklı giriş kapıları kullanıyormuş

Formula 1

Mercedes ve Aston Martin, rüzgar tüneli için farklı giriş kapıları kullanıyormuş Mercedes ve Aston Martin, rüzgar tüneli için farklı giriş kapıları kullanıyormuş

Son Haberler

Ross Brawn: "Schumacher şu anda kendi takımına sahip olabilirdi"

Ross Brawn: "Schumacher şu anda kendi takımına sahip olabilirdi"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Ross Brawn: "Schumacher şu anda kendi takımına sahip olabilirdi" Ross Brawn: "Schumacher şu anda kendi takımına sahip olabilirdi"

Pilot pazarı başladı: 15 pilotun kontratı sona eriyor!

Pilot pazarı başladı: 15 pilotun kontratı sona eriyor!

F1 Formula 1

Pilot pazarı başladı: 15 pilotun kontratı sona eriyor! Pilot pazarı başladı: 15 pilotun kontratı sona eriyor!

Rossi: "Minardi ile F1'e girme teklifi aldım"

Rossi: "Minardi ile F1'e girme teklifi aldım"

F1 Formula 1

Rossi: "Minardi ile F1'e girme teklifi aldım" Rossi: "Minardi ile F1'e girme teklifi aldım"

Haas: "2024'te 'sıfırdan' başlayacağız"

Haas: "2024'te 'sıfırdan' başlayacağız"

F1 Formula 1

Haas: "2024'te 'sıfırdan' başlayacağız" Haas: "2024'te 'sıfırdan' başlayacağız"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol