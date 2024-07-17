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Formula 1

Wolff: "Gelişim göstermeyi Macaristan ve sonrası için bekliyorduk"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımın planladıklarından daha erken bir gelişim gösterdiklerini dile getirdi.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Lewis Hamilton, Mercedes W15

Lewis Hamilton, zafersiz geçen 945 günün ardından kazandığı Britanya Grand Prix'sinde damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Red Bull'un dominasyonunu gördüğümüz mevcut sezonda Milton Keynes merkezli takımın rakipleri, geçen yıl Singapur'da Carlos Sainz'ınki gibi çoğunlukla tek seferlik galibiyetler elde etti.

Mercedes için, George Russell'ın birkaç hafta önce Avusturya'daki zaferinden önce yer etkisi dönemindeki tek zaferi, yine Russell'ın 2022 Brezilya GP'de elde ettiği zaferdi. Ancak nihayet ileriye doğru bir atılım yaptığını düşünen ekip için bu durum hüsranla sonuçlandı ve Mercedes, 2023 sezonunda hiç galibiyet elde edemedi.

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı, 1. pozisyon, Parc Ferme'e varışını kutluyor

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Kanada'dan beri elde ettiği sonuçlar Mercedes'in F1'deki iyi günlerine geri döndüğüne işaret ediyor, ancak ön taraftaki mücadelede yer alan diğer takımların nasıl gelişim gösterecekleri de merak konusu.

Red Bull'un şampiyonadaki üstünlüğü Sergio Perez'in art arda puan elde edememesi nedeniyle tehlikeye girerken, Ferrari de Kanada GP'sinin kötü geçmesi ve İspanya GP'sinde yaşadığı sorunlar nedeniyle geride kaldı.

Buna karşılık McLaren, Miami Grand Prix'sine getirdiği güncellemeden bu yana istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Mercedes ise Monako'ya getirdiği yeni güncelleme paketiyle performansının zirvesinde yer alıyor.

Mercedes ve Red Bull arasındaki fark şu anda 152 puan, ancak sezon bitimine 12 yarış kala Alman takımı mevcut formunu sürdürebilirse Red Bull'u yakalamak imkansız olmayacaktır.

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Fotoğraf: Erik Junius

Monako Grand Prix'sinin ardından Ferrari'nin o zamana kadar topladığı 252 puan, Mercedes'e 156 puan fark atmıştı.

Ancak o zamandan bu yana, İtalyan takım dört yarışın her birinde Mercedes tarafından geride bırakıldı ve aralarındaki fark 81 puana düştü.

Dört yarışta 75 puanlık farkın kapanması, yarış başına ortalama 18.75 puan anlamına geliyor ki bu da mevcut formda aradaki farkın tamamen kapanması için sadece beş yarış daha gerekeceği anlamına geliyor.

Britanya Grand Prix'sinden sonra Ferrari takım patronu Fred Vasseur, şampiyonadaki konumları hakkında şunu söyledi: "Red Bull'un kaç puan gerisinde olduğumuzu veya üçüncü sırada kimin olduğunu bilmiyorum, ama muhtemelen McLaren'dır."

nümüzde 12 yarış var. Bu da her şeyi 10 kez değiştirmek için zamanımız olacağı anlamına geliyor..."

Ancak her şeyin değişmesi için 10 yarış gerekmeyebilir. Mercedes'in Avusturya ve Britanya'daki başarıları beklenmiyordu çünkü takım gelecekteki yarışlarda daha iyi sonuçlar almayı hedefliyordu.

Takım patronu Toto Wolff, bu konuda şunları söyledi: "Avusturya'da çok uzakta değildik. Kazadan önce sahip olduğumuz farka baktığınızda, belki tur başına 0.2 uzaktaydık. Bu, geçmişte pek sevmediğimiz bir pistte uzun zamandır en yakın olduğumuz durumdu."

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, celebrate in Parc Ferme

George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı, 1. pozisyon, Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı, Parc Ferme'de kutlama

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bu da bize çok daha iyi olabileceğimizi gösterdi. Ama yine de Silverstone'da galibiyet elde etmeyi beklemiyorduk çünkü araca getirdiğimiz hiçbir şey yoktu."

"Gelişim görmek için Budapeşte'den Spa'ya geçmeyi bekliyorduk. Ancak şu anda yaptığımız şeyin doğru olduğunu kanıtladık."

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