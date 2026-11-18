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Wolff, gelecek sezon Red Bull ile mücadelenin kızışacağını söyledi: “Max faktörü var”
Toto Wolff, son yarışlarda farkı hızla kapatan Red Bull'un yükselişi nedeniyle 2027 sezonunda çok zorlu bir mücadele beklediğini söyledi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 18 Kas 2026 12:20
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Toto Wolff, Mercedes
Fotoğraf: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images
2026 Formula 1'de takımlar şampiyonluğunu rahat bir şekilde kazanan Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, sezonun son bölümünde farkı hızla kapatan Red Bull'un yükselişine dikkat çekerek gelecek yıl rekabetin doruk noktasına ulaşabileceğini belirtti.
Sezonun Avustralya'daki açılış yarışından bu yana en büyük gelişimi kaydeden takım olan Red Bull'da Max Verstappen, son 12 yarışta dünya şampiyonluğunu ilan eden Kimi Antonelli'den daha fazla puan toplamayı başardı.
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Sky Sports F1'e konuşan Wolff, Milton Keynes merkezli rakibinin şasi ve güç ünitesi uyumunu övdü ve son aerodinamik güncellemelerinin beklentiyi karşılamamasının aradaki farkın kapanmasında etkili olduğunu belirtti: "Red Bull ekibi çok ama çok iyi bir iş çıkardı.”
“Araç ile güç ünitesi tam bir uyum içinde çalışıyor ve tabii bir de Max faktörü var. Bizim güncellememizse beklediğimiz sonucu vermedi. Planımız tur başına az da olsa performans kazanmaktı ancak her ne sebeple olduysa bu gerçekleşmedi.”
“Bunun nedenini bulmak için çok sıkı çalışıyoruz. Zaten onların arayı kapatmasının en büyük sebebi de bu."
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
Farkın kapanmasıyla 2027 sezonunda rahat bir şampiyonluk beklemenin gerçekçi olmadığını vurgulayan Wolff, takımı zirvede tutmak için motivasyonunu nasıl koruduğunu ise şu sözlerle anlattı: "Gelecek yıl için kesin olan şu: Çok çetin bir mücadele olacak.”
“Rahatça zirveye yelken açıp arkamıza yaslanmayı çok isterdim ama böyle bir şey olmayacak, bizi zorlu bir mücadele bekliyor. Kendi beklentilerimi kendim belirliyorum ve bunlar sürekli değişiyor ama peşlerinden gitmek istiyorum.”
“Mümkün olduğunu düşündüğüm şeylerin yapılabileceğinden emin olmak istiyorum, elbette bu hedefler ve amaçlar zaman zaman değişiyor.”
“Şu an zorlu geçen birkaç yılın ardından takım olarak geri döndük ve artık mesele bu performansı sürdürmek ve takımı zirvede tutmak."
Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
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