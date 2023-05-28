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Wolff: "Geçen yıla kıyasla bir adım attık"

Toto Wolff, yenilenen Mercedes aracının takımı geçen yılki Monaco Grand Prix'sinde 'berbat' olmaktan çıkarıp 2023'te sadece 'iyi olmayan' bir konuma getirdiğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton ve George Russell, artık daha geleneksel bir sidepod tasarımına ve yeni ön süspansiyona sahip olan, güncellenmiş W14'ün ile ilk yarışlarında dördüncü ve beşinci oldu.

Wolff güncellemeler hakkında şunları söyledi: "Değerlendirmek çok zor çünkü Aston Martin ve Ferrari'ye yakın olduğumuzu söyleyebilirim."

"Olumlu bir not olarak, [şu anki durumumuz] belki de cesaret verici çünkü burada hiç iyi olmadık."

"Bu yıl pole pozisyonunun 0.3 saniye gerisinde kaldık, geçen yıl 0.6 saniye gerideydik. Araç geçen yıl berbattı ve bu sefer pilotlar sadece 'iyi olmadığını' söyledi. Yani [geçen yıla göre] bence bir şekilde adım attık ama gerçekten dikkatli olmamız gerekiyor."

"Barselona'ya gidip daha fazla veri toplamalıyız. Bu bizim yeni temelimiz ancak orada da Aston Martin ve Ferrari'yi geçmemizi beklemiyorum."

George Russell, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Wolff, İspanya GP hafta sonundaki misyonun yeni araç ayarlarının nasıl optimize edileceğini anlamak olduğunu ve Mercedes'in yüksek çalışma ahlakının takımı ileriye taşıyacağını da ekledi.

"Bu, daha çok bu aracın şu anda ne yaptığını ve onu nasıl ayarlamamız gerektiğini anlamakla ilgili."

"Gelişim yönüne karar verdiğimizde ilerleme konusunda gerçekten iyiyiz. Harika olmayan eski paketle bile bu böyle, çünkü sezon başında berbattı."

"2022'de Interlagos'ta baskın bir şekilde yarış kazanmayı başardık. Yani, oraya ulaşacağız."

Wolff, Monako'da yol tutuşu arttıkça aracın daha fazla zorlandığını belirtti.

Şöyle dedi: "Burada esas sorun sürüş ve düşük hızdaki yere basma kuvveti. Bunu diğer pek çok pistte göremezsiniz."

"Daha orta ve yüksek hızlı virajlı pistlerde daha iyi olacağız. Aslında ilk ve ikinci antrenmanda hafta sonunun geri kalanından daha iyi olduğumuzu düşünüyorum."

"Yol tutuşu ne kadar artarsa, o kadar az performans gösteriyoruz."

"Şu anda gerçekten çok şey öğreniyoruz çünkü her şey yeni, sadece verileri toplamamız ve aracı ayarlamamız gerekiyor."

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