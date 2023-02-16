Wolff: "Geçen yıl hata yapmamız bize uzun vadede yarar sağlayacak"

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Mercedes takım patronu, zor geçen bir sezonun ardından yeni W14 aracıyla griddeki ön sıra mücadelesinde olacaklarına inanıyor. Ancak bunun yanı sıra takımın her zaman alçakgönüllülüğünü koruması gerektiğini düşündüğü için 'kesin' konuşmak istemiyor.

Wolff, "Basına konuştuğunuzda, bir taraftan rekabetçi olacağımızı söylemek istiyorsunuz; ancak diğer tarafta ise alçakgönüllü ve gerçekçi olmanız gerekiyor."

"Rekabetçi olacağımızı biliyoruz, sadece ne zaman olacağını bilmiyoruz."

"Performansımız açısından olmak istediğimiz yerde olduğumuzu düşünüyorum. Ancak diğerlerinin nerede olduğunu bilmiyoruz."

"Bence tevazu en önemlisi. Her zaman alçakgönüllü olmaya çalıştık ve özellikle geçen yıldan sonra kendimize şunu hatırlatmamız gerekiyor, sezonun uzun bir bölümünde oldukça uzaktaydık." dedi.

Wolff, bu süre zarfında takımın motivasyonunu nasıl koruduğunu şu şekilde açıkladı: "Bence takımda harika olan şey çok fazla enerji ve motivasyon olması."

"Çünkü bu kadar çok başarılı yılın ardından her zaman kazanmanın normalleşmesi ya da temel hale gelmesi riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz ve açıkçası geçen yıl zorluklarla mücadele etmek için kendinizin en iyi halinde olmanız gerektiği konusunda zorlu bir ders aldık. Bu nedenle, geçen yıl yanlış yapmanın uzun vadede iyi olacağına inanıyorum."

Lewis Hamilton, George Russell, Mick Schumacher, Mercedes Reserve Driver, Toto Wolff, Mercedes F1 Team Team Principal and CEO, Mercedes W14 Fotoğraf: Mercedes AMG

2021 sezonunda Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında olağanüstü bir şampiyonluk mücadelesi izlemiş olsak da, Mercedes'in sorunları sebebiyle 2022 sezonunda Verstappen, şampiyonluk yolunda neredeyse rakipsizdi.

Red Bull pilotu, 2023 sezonunda ana rakiplerinin Mercedes olacağını düşünüyor.

Bu sezon tekrar Verstappen-Hamilton mücadelesi görüp görülemeyeceği sorusuna Wolff, "Diğer bazı takımlardan bu konuda çok olumlu yorumlar duyduk, eminim biz de mücadelede olacağız. Ama doğru kararlar aldığımızı kanıtlamalıyız."

"Ön tarafta bir mücadele olmasını çok isterim. Belki sadece en iyi üç takım arasında değil, belki bir iki takım daha bize katılabilir. Bu Formula 1 için iyi bir şey, yarışı bu kadar keyifli kılan da bu." yanıtını verdi.