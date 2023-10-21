Wolff: "Geçen yıl burada 0.6 saniye geride kalmıştık"
Mercedes patronu Toto Wolff, takımın bu yıl ileriye doğru büyük bir adım attığını söylüyor.
Lewis Hamilton, cumartesi günkü sprint sıralama turlarında Max Verstappen'in en iyi zamanının sadece 0.069 saniye ardında üçüncü en iyi zamanı yaptı.
Görünüşe bakılırsa yeni güncellemeler gayet iyi çalışıyor ve bu da takımın ilerlemesine yardım ediyor.
Mercedes takım patronu Toto Wolff, seans sonrası verdiği demeçte, geçen yıla kıyasla çok büyük bir adım attıklarını belirtti.
Wolff, "Açıkçası iki ayrı his yaşıyorum."
"Bir yandan, daha önce bu tür pistlerde çok geride kaldığımızı hatırlıyorum. Geçen yıl Austin'de pole pozisyonunun 0.6 saniye ardındaydık ve bugün doğrudan birincilik mücadelesine dahil olduk."
"İleriye doğru iyi bir adım attık, fakat pole pozisyonuna bu kadar yakın olup, onu alamadığınızda biraz hayal kırıklığına uğruyorsunuz."
"Artık sprint yarışına odaklanıyoruz. Eğer biraz daha hızlanabilirsek, podyum için mücadele etme şansımız yüksek." dedi.
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