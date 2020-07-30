Wolff: "Geçen yıl bazı yarışlarda 68 beygir gerideydik"

Mercedes geçen yıl motor performansı olarak Ferrari'nin gerisinde kalmıştı. Ancak ilginç şekilde Ferrari'nin Mercedes'e kıyasla sahip olduğu motor avantajı, yayınlanan teknik direktif sonrası kayboldu.

Şu anda Mercedes'in motor tarafında çok üstün olduğu görülebiliyor.

Mercedes'ten Toto Wolff, Auto Motor und Sport'a şöyle konuştu: "Diğerlerinin zayıf veya güç yanlarının ne olduğunu bilmiyorum. Sadece kendimizi yargılayabilirim. Geçen sene motor tarafında Ferrari tarafından oldukça büyük bir meydan okumayla karşı karşıya kaldık ve performans bulabilmek için farklı şeyler yapmak zorundaydık."

"Brixworth ve Brackley arasındaki işbirliği de çok güçlüydü. İki departman gerçek anlamda bir araya geldiler ve şimdi çok daha fazla gücümüz ve daha iyi bir yere basma gücü kombinasyonumuz var. Artık hemen hemen tüm virajlarda çok fazla yol tutuşuna sahibiz. Ama yavaş virajlarda bazı zayıflıklarımız var."

"Geçen yıl bazı yarışlarda 50 kW (68 beygir) güç farkı görüyorduk. Bu farkı azaltmanın yollarını aramaya başladık. Bunları sadece içten yanmalı motorda bulabilirsiniz. Çünkü diğer tüm alanlar sınırlı. Birkaç beygir gücü değil, daha fazlasını bulabilmek adına her taşın altına baktık."

"Şu anda diğerlerinden o kadar da uzakta değiliz. Motor tarafında hafif bir avantajımız olduğunu düşünüyorum. Belki 0.1-0.2 saniye olabilir. Bunlar çok büyük farklar değil. Mevcut düzenlemeler uzun zamandır var ve motorlar o kadar da yeni değil."