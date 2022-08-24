Wolff: "Galibiyet savaşı vermek için dokuz fırsatımız daha var"

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Mercedes sezona istediği gibi başlayamasa da, sezon ilerledikçe temposunu artırdı ve yaz arasından önceki son iki yarışta iki pilotla birden podyuma çıktı.

Takım yavaş yavaş formunu bulmuşa benziyor ve ikinci yarı için bazı güncellemeler hazırlamaya devam ediyorlar.

Mercedes patronu Toto Wolff, takımın önünde galibiyet için dokuz fırsat daha olacağını ve hedeflerinin bu olduğunu dile getirdi.

Wolff, "Bir dizi başarılı yarışın ardından yaz tatiline girdik ve Macaristan'daki yarış bizim için sezonun en verimli yarışıydı."

"Hâlâ tam olarak zafer mücadelesi içinde olmasak da yaklaşıyoruz, bu nedenle ivmeyi korumamız ve baskıyı sürdürmemiz gerekiyor."

"Yaz tatili, biraz dinlenme, güç toplama ve sezon boyunca bize paha biçilemez şekilde destek veren ailelerimizle vakit geçirme fırsatı verdiği için takım adına önemliydi."

"Sezon boyunca bunun için çok az fırsatınız oluyor, gelişim mücadelesi çok yoğun, yarışı acımasız, bu nedenle sezon arası takımdaki herkes için çok önemli."

"Sezonun ikinci bölümünde sıkı şekilde mücadele etmeye kararlıyız - ilerleme kaydetmek ve umarım zafer için Red Bull ve Ferrari ile rekabet etmek için dokuz fırsatımız daha olacak."

"Spa-Francorchamps'ın tanıtıma ihtiyacı yok. Birçok unutulmaz anın yaşandığı, böylesine ikonik bir pistte gerçekleştirilen bu yarış, araçlar ve sürücüler için gerçek bir sınav niteliğinde olacak."

"Oraya geri döneceğimiz için heyecanlıyız, umarım bu yıl Belçika'daki tüm taraftarlarımız için harika bir gösteri sunabiliriz."

"Ayrıca Mercedes-AMG'nin 55. yılını bazı eğlenceli etkinliklerle kutlamayı planlıyoruz." dedi.