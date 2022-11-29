Wolff, FTX'in batışının kripto sektörünün geleceği açısından talihsizlik olduğunu düşünüyor
Mercedes takım patronu Toto Wolff, kripto ve blockchain ağlarının geleceğine inandıklarını, bu nedenle FTX'in batışının talihsizlik olduğunu söylüyor.
Mercedes, şirketin kamuoyuna yansıyan ciddi sorunlar yaşamasının ardından, Brezilya GP'si öncesinde FTX ile olan sponsorluk anlaşmasını askıya alma kararı aldı.
Likitide krizine giren ve sonunda 8 milyar dolarlık bir mali kara delikle baş başa kalan FTX, bu nedenle iflas başvurusunda bulunmak durumunda kalmıştı.
Şirketin sorunları kripto piyasalarında bir çöküşü tetikledi ve piyasadaki diğer oyuncular için daha geniş sonuçlara yol açabilecek birtakım endişelere sebep oldu.
Yaşananlarla ilgili konuşan Toto Wolff, bu krizin kripto endüstrisinin risklerini vurgulayan bir durum olduğunu düşünüyor.
Wolff, "Zor bir durumdayız, çünkü hepimiz kriptonun geçerliliği olduğunu biliyor ve gelecekte bir işlem yöntemi olarak blockchain sisteminin geçerli olacağına kesinlikle inanıyoruz. Dolayısıyla yaşananlar FTX'in batışından da öte talihsizlik taşıyor."
"FTX ile anlaştık çünkü onlar piyasadaki en güvenilir ve sağlam, finansal açıdan sağlam ortaklardan biriydi. Ancak bir kriptonun bir hafta içinde yok olabileceğini görebilirsiniz."
"Bu da sektörün hala ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Bu konuda birtakım düzenlemelere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum, nitekim bizim gibi çok sayıda müşteri, yatırımcı ve iş ortağı olanlara inanmakta güçlük çekiyor." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes attends FTX Off The Grid
Fotoğraf: New Revolution Media
Bu konuda endişe taşıyan tek kişi Wolff değil; nitekim Blockchain ağı Velas ile anlaşması bulunan Ferrari de olayları görmezden gelemeyeceklerini söylüyor.
Eski Ferrari takım patronu Mattia Binotto, "Bu kesinlikle dikkat etmemiz ve adım atarken dikkatli olmamız gereken bir durum."
"Şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. Neler olacağına dair tahminde bulunmak çok zor, bu yüzden şimdilik izlemekle yetiniyoruz."
"Ancak açıkçası bizim tarafımızda şu ana kadar her şey istikrarlı ilerledi, herhangi bir sorun yok." dedi.
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