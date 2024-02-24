Wolff: "Fred mesajlarıma cevap vermeyince bir şeyler döndüğünü anladım"
Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye katılmaya kararırını kış döneminde verdiğini belirtirken Ferrari takım patronu Fred Vasseur'un mesajlarını geri dönmediğinde bir şey olduğunu fark ettiğini söyledi.
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG
LAT Images
Hamilton, Britanyalı sansasyonel ve beklenmedik bir şekilde yıl sonunda Ferrari'ye katılacağını açıkladığında haber motor sporları gündemine damga vurdu.
Bu haber takım patronu Wolff için bile sürpriz olmuş.
Sezon öncesi Hamilton'la yaptığı bir kahvaltı öncesinde birkaç dedikodu duymuş olsa da, sürücüsünün ayrılacağını Oxford'daki evinde otururken öğrenmiş.
Hamilton iki yıllık kontratının bitmesine bir yıl kala ayrılma opsiyonunu kullandı ve Britanyalı pilot bu kararı sezonun başlamadan önce verdi.
Aslında, bu karar tamamen yeni W15 ile piste çıkmadan önce vermiş oldu.
Wolff'a, testleri pit yolundan takip eden Ted Kravitz tarafından Hamilton'ın en azından önce aracı denemek için beklemiş olmasını dileyip dilemediği soruldu.
Crash.net'e göre Wolff, "Bence Ferrari'ye katılma kararını kış döneminde aldı. Bunu kendine saklamanın ve belki de daha sonraki bir aşamada karar vermenin faydaları oldu."
"Ama eğer kararınızı verdiyseniz ve yeni bir yolculuğa yelken açtıysanız da sorun yok." dedi.
L-R Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, James Vowles, Team Principal, Williams Racing, Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team
Fotoğraf: Motorsport Images
Açıklamadan günler sonra konuşan Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Carlos Sainz'e sözleşmesinin yenilenmeyeceğini bildirmenin kolay bir telefon görüşmesi olmadığını, ancak uzun süredir arkadaşı olan "Toto ile olanın en zoru" olduğunu açıklamıştı.
Wolff'a Bahreyn'deki takım patronu basın toplantısı sırasında Vasseur'un yanında otururken bu konu soruldu.
Avusturyalı takım patronu, "Hayır, iyi bir iş çıkarmadı" diye şaka yaptı.
"Uzun zamandan beri arkadaşız ve aynı şekilde pistlerde de rakip olduğumuzu biliyoruz."
"Bu her zaman kolay olmayan bir dengeleme eylemi çünkü takımımızın menfaati için elimizden gelenin en iyisini yapma görevimiz ve yükümlülüğümüz var. Fred de bu durumda bunu yaptı."
"Gerekçeyi anlıyorum. Açıkçası, böylesine iyi bir ilişkide bununla nasıl başa çıkılacağını bilmek her zaman kolay değildir, ancak bunun Fred ile olan ilişkim üzerinde hiçbir etkisi veya yansıması yoktur." dedi.
Vasseur'ün WhatsApp mesajlarına yanıt vermediğinde bir şeyler olduğunu anladığını açıkladı.
Wolff, "Fred'e iki gün önce bir WhatsApp gönderdiğimde cevap vermedi, bu yüzden sanırım biliyordum. Ama sonra, hayır, Fred bana söylemedi, Lewis önce bana söylemek istediğini hissetti." dedi.
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