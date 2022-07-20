Wolff: "Fransa GP için hedefimiz podyum"
Mercedes patronu Toto Wolff, bu hafta sonu yapılacak Fransa GP için hedeflerinin "podyuma çıkmak" olduğunu dile getirdi.
Mercedes, sezona istediği gibi başlayamasa da son yarışlarda çıkışa geçmeye başladı ve son dört yarışın hepsinde podyuma çıktı.
Sırada Mercedes'e uyması beklenen pistlerden birisi olan Paul Ricard var ve Mercedes patronu Toto Wolff, hafta sonu için pozitif görünüyor.
Wolff şöyle dedi: "Avusturya'da üçüncü ve dördüncü olmak, cuma akşamı içerisinde bulunduğumuz durum göz önüne alındığında iyi bir sonuç sayılabilir."
"Takım, sprint ve ana yarış için her iki aracı da zamanında toparlayarak bir mucizeyi gerçekleştirdi. Pazar günü 27 puan almak da ortaya koyulan bu çaba için harika bir ödül oldu."
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Fotoğraf: Alessio Morgese
"İlk yedi yarışta üç, son dört yarışta dört podyum kazandık. Yakaladığımız ivmeden oldukça memnunum."
"W13'ü her turda daha da iyi anlıyoruz ve bunun performansımızı artırıp, sonuçlarımıza yansıdığını görmek cesaret verici."
"Avusturya'da tempomuzu artırdık fakat yine de liderlerle savaşacak kadar hızlı değiliz. Bu hafta sonu da dahil olmak üzere araca sürekli yeni güncellemeler getirmeye devam etmemiz ve daha fazla performans bulmamız gerekiyor."
"Paul Ricard farklı bir pist ve farklı bir mücadele olacak. Yüzey çok düzgün, uzun düzlükler ve farklı viraj tipleri var. Hedefimiz liderlerle aradaki farkı daha da kapatmak ve yeniden podyuma çıkmak."
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