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Formula 1 / Son dakika

Wolff, Formula 1'in başına geçmeyi düşünmüyor

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Wolff, Formula 1'in başına geçmeyi düşünmüyor
Ekleyen:
, Editör
20 Ara 2019 15:15

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Formula 1'in başına geçmeyi düşünmediğini, bunun aksine Mercedes'te çalışmaya devam etmek istediğini dile getirdi.

Mercedes'te Lewis Hamilton'ın sözleşmesi 2020 sonunda bitiyor ve aynı yılın sonunda Mercedes takım patronu Toto Wolff'un da sözleşmesi bitiyor.

Hamilton'ın Ferrari'ye gidebileceği konuşulurken, Wolff'un da Formula 1'in başına geçmesi gündemde.

Ferrari, bunu veto edeceğini açıklamıştı ve Wolff da böyle bir planının olmadığını ima etti.

"İki haftada bir kronometrenin etrafında dönen mücadele beni çok etkiliyor. Formula 1, sponsorlarla ve yarış pistleriyle yapılan anlaşmalar olsun, TV yayın hakları olsun oldukça karmaşık bir iş. Yani hayır, şu anda takım yönetmeyi daha çok seviyorum.”

Ancak Wolff, Niki Lauda'nın hayatını kaybetmesinin ardından bu görevden daha az zevk aldığını kabul etti.

“2013'te Niki Lauda ve ben Mercedes'in sadece birer çalışanı olmadık, aynı zamanda takımın hissedarları da olduk. Bu nedenle buradaki soru, Mercedes'te mi kalacağım veya başka bir takıma mı geçeceğim değil, genel olarak Formula 1'de mi kalacağım üzerine."

"İşimi seviyorum ve en önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki, Niki olmadan çok eğlenceli değil. Ama çalışmak beni motive etmeye devam ediyor. Şirketin Yönetim Kurulu'nun beni desteklemesi harika ve İngiltere’de mükemmel uzmanlardan oluşan harika bir ekip oluşturduk. Başarıya katkıda bulunabildiğim sürece, bunu yapmaya devam edeceğim."

"Bir girişimci olarak geleceğe bakıyorum. Formula 1'in gelişim için doğru yöne doğru gittiğini düşünüyor muyum? Evet. Daimler ile ortak hedeflerimiz var mı? Evet. Daimler yol ve yarış araçları üretiyor. Bizim ana işimiz bu. Tam da bundan ötürü birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz."

Toto Wolff, bu yıl katıldıkları Formula E'nin Formula 1 kadar popüler olmayacağını kabul ediyor.

“Formula 1'in 70 yıllık bir tarihi ve iki milyar seyircisi var."

"Formula E'ye dikkat etmek gerekiyor ve kendilerine yer de edinecekler. Fakat Formula 1 kadar büyük olmayacaklar. Yarışlar şehir merkezinde yapılıyor ve bu benim için spordan daha eğlenceli. "

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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