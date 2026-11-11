Formula 1

Wolff: “Formula 1 tarihinin en rekabetçi dönemi başlamak üzere”

Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, 2026 Formula 1 Dünya Takımlar Şampiyonluğu'nu kazanmalarına rağmen gelecek sezon için temkinli konuştu. Avusturyalı yönetici, Ferrari, McLaren ve Red Bull'un giderek güçlendiğini belirterek Mercedes'in yeni bir dominasyon dönemi başlatmasının kolay olmayacağını söyledi.

Kemal Şengül

Düzenlendi: 11 Kas 2026 07:19

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George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

Mercedes, Brezilya Grand Prix'sinde elde ettiği sonuçla 2021'den bu yana ilk kez Formula 1 Dünya Takımlar Şampiyonluğu'nu kazandı. 2022'de yürürlüğe giren teknik düzenlemeler boyunca istediği başarıları elde edemeyen Alman üretici, 2026'daki kapsamlı kural değişiklikleriyle yeniden zirveye döndü.

Sezonun başından itibaren şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Mercedes, pilotlar şampiyonluğunu bitime dört yarış, takımlar şampiyonluğunu ise üç yarış kala garantiledi.

Ancak Toto Wolff, takımının elde ettiği başarıya rağmen önümüzdeki yıllarda benzer bir üstünlüğü sürdürmenin oldukça zor olacağı görüşünde.

Diario AS'ye konuşan Wolff, özellikle son yarışlarda rakiplerinin gösterdiği gelişime dikkat çekti: “Son yarışlara bakmanız yeterli. Kazanamadık. Brezilya'da Kimi, yarışın başında uzaklaşıyordu ve kazanacağımızı düşünüyorduk. Fakat gördünüz. Ferrari, McLaren, Red Bull ve bizim aramızdaki rekabet giderek daha da sertleşiyor.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, race start

Fotoğraf: Srinivasa Krishnan

Avusturyalı yönetici, 2027 sezonunda dört takımın da şampiyonluk mücadelesinin içerisinde olabileceğini düşünüyor.

“Bu dört takım da yarış kazanabilir ve dünya şampiyonluğu için mücadele edebilir. Bu nedenle gelecek yıl bizim için işlerin çok zor olacağından hiç şüphem yok.”

“2027 sezonu bizim için şimdiden başladı. Önümüzdeki üç yarıştan ders çıkarmamız gerekiyor.”

Mercedes, 2026'da kazandığı şampiyonlukla tarihindeki dokuzuncu takımlar şampiyonluğuna ulaşarak Williams'ın başarısını yakaladı. Alman üretici, önceki sekiz şampiyonluğunu 2014 ile 2021 yılları arasında üst üste kazanmıştı.

Wolff ise Formula 1'de artık böyle uzun süreli üstünlükler kurmanın çok daha zor hâle geldiğine inanıyor: “Formula 1 tarihinin en rekabetçi dönemi başlamak üzere gibi görünüyor. Çünkü takımlar kaynaklarını kullanma konusunda son derece profesyonel ve yetkin hâle geldi.”

“Birkaç yarış boyunca dominant olabilirsiniz ancak çok kısa süre içerisinde güncellemelerin işe yaramadığını fark edip geriye düşebilirsiniz. Bu, spor açısından iyi bir şey.”

Mercedes'in yeni bir şampiyonluk serisi başlatmasını arzuladığını belirten Wolff, bunun gerçekleşeceğine ise pek ihtimal vermiyor.

“Mercedes döneminin başlamasını ve bunun daha birçok şampiyonlukla sonuçlanmasını isterdim. Ancak bunun gerçekçi olduğunu düşünmüyorum.”

“Son dört yıl bizim için çok zordu. Ancak birkaç yıl sonra geriye dönüp baktığımızda her şeyi daha farklı değerlendireceğiz.”

“İstatistiklere bakarsanız tamamen başarısız olduğumuzu söyleyemezsiniz. Şampiyonayı ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada tamamladık. Ayrıca birçok yarış kazandık.”

“Çok kötü değildi ama iyi de değildi.”

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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