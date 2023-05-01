Wolff: "Formula 1, sıkıcı yarışlardan kaçınmalı"

Çoğunlukla kaosa sahne olan bir cadde pistinde gerçekleştirilen Azerbaycan GP, tüm beklentilerin aksine bu kez oldukça sakin, hatta yer yer sıkıcı geçti.

Yarışın ardından bir kez daha 2022 araçlarına ve bu araçlarla istenen rekabet seviyesine yine ulaşılamadığına yönelik tartışmalar gündemdeki yerini aldı.

Bu tartışmalara dahil olan Wolff, paydaşların incelemelerde bulunmasını ve bu tür sıkıcı yarışların önüne geçilmesi gerektiğine inanıyor.

Yarıştan sonra konuşan Wolff, "Bugün heyecan verici bir gün değildi, ciddi hız farkına rağmen pek geçiş görmedik. Dolayısıyla yarış eğlenceli geçmedi."

"Hafta sonunu sprint formatının ışığında analiz etmeliyiz, buradan çıkarabileceğimiz olumlu yönler var ama sonuçta her şey ana yarışa bağlı."

"Zorlu mücadelelere ihtiyaç var, sprint yarışında George [Russell] ve Max'in [Verstappen] mücadelesi öne çıktı. Ana yarışta böyle bir şey olmadı."

"Önünüzdeki isme 0.2 saniye yakın olsanız bile, diğer sürücü bir hata yapmadığı sürece geçiş yapmak çok zor, neredeyse imkansız."

"Sıkıcı yarışlardan nasıl kaçınabileceğimizi incelemeliyiz." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Bakü gibi hızlı bir cadde pistinde geçiş sayısının azalma sebebi olarak son sektördeki DRS alanının kısaltılmasını gösterenler de mevcut.

Yarışın galibi Sergio Perez,"Bu araçların biraz daha fazla yere basma güc ürettiğini hissediyorum, bu nedenle arkadaki araçlar takip konusunda zorlanıyor."

"Bence DRS alanını kısaltmak doğru değildi, çünkü geçiş zaten geçen yıla göre daha zor. Bu tür değişiklikler gözden geçirilmeli." demişti.

Her şeye rağmen yeni kurallara ihtiyaç olduğunu düşünmeyen Wolff, "Bence böyle bir yarış hafta sonundan sonra genelleme yapmamalı, yanlış yönden gittiğimizi ve tamamen değişmemiz gerektiğini söylememeliyiz."

"Konu daha çok yarışın neden eğlenceli geçmediğiyle ilgili. İki araç gün batımına doğru yelken açtı ve damalı bayrağa 20 saniye civarı farkla ulaştı. Bunun dışında Aston Martin, Ferrari ve bizim aramızda kimin en güçlü olduğunu bilmiyoruz. Bir noktada takılıp kalıyorsunuz, hepsi bu."

"Bizim için önemli olan önümüzdeki yarışlarda daha fazla veri toplayabilmek, işlerin nasıl gelişeceğini görmek, belki de farklı ayarlar denemek olacak." dedi.