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Formula 1 Kanada GP

Wolff, FIA'yı 2026 motorlarında değişiklik için geç kaldığı konusunda uyardı

Formula 1'in motor üreticileri, performansı artırmak için 2026 güç ünitesi yönetmeliklerinde değişiklik yapılması konusunda "geminin yola çıktığı" uyarısında bulundu.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, on the pit wall
FIA'nın taslak 2026 teknik kurallarının otomobilleri daha hızlı hale getirmek için iyileştirilmesi gerekeceğini kabul ettiği bir dönemde, bu konuda yardımcı olacak bir olasılık da motorlarda yapılacak değişiklikler.
İçten yanmalı motor ve elektrik enerjisinden elde edilen güç girdisinin yarı yarıya bölünmesini sağlamaya yönelik çabaların bir parçası olarak yakıt akışına sınırlamalar getirildi.
Dolayısıyla, daha fazla güç sağlamanın ve batarya enerjisine bağımlılığı azaltmanın kolay bir yolu bu limitleri artırmak olabilir.
Kanada Grand Prix'sinde konuşan FIA'nın tek koltuklu araç direktörü Nikolas Tombazis, üreticilerin değişikliklere açık olabileceğini öne sürdü.
Tombazis, "Eğer bazı ince ayarlara ihtiyaç duyulursa, motor üreticilerinin yardımcı olacağından ve işbirliği yapacağından oldukça eminim." demişti.
Ancak F1'in 2026 güç ünitesi yönetmelikleri uyarınca, herhangi bir değişiklik için yarışa katılmayı taahhüt eden üreticilerin oybirliğiyle desteği gerekiyor.
Olası değişiklik önerileri ciddi bir şekilde değerlendirilmeden önce bile, bazı otomobil üreticileri 2026 motorları üzerindeki çalışmalar çok ilerlemiş olduğu için manevra alanı olmadığını açıkça belirttiler.
Mercedes takım patronu Toto Wolff, "Güç ünitesi tarafında gemi çoktan kalktı."
"Geride kaldıklarını düşünen takımlar olduğu gibi, iyi bir iş çıkardıklarını düşünen başka takımlar ve OEM'ler de var. Düzenlemelerle ilgili normal bir mücadele türü bu."
"Bence şasi tarafında yapmamız gereken ince ayarlar var. Ancak motor tarafında süreç çok ilerlemiş durumda." şeklinde konuşarak motor tarafında değişiklik ihtimaline karşı çıktı.
Alpine takım patronu Bruno Famin, üreticilerin zaten birkaç yıldır yeni güç üniteleri üzerinde çalıştıkları için şimdi değişiklik yapmanın zor olacağını kabul etti.
"Dikkatli olmamız gerekiyor çünkü şasi tarafında neredeyse hiçbir şey yapılmadı - çünkü düzenleme yok. Ancak güç ünitesi üzerinde iki yıllık bir çalışmamız var."
Takımı 2026'dan itibaren kendi motoruyla çalışacak olan Red Bull takım patronu Christian Horner, anlamlı değişiklikler yapmak için hâlâ zaman olduğunu düşünse de Mercedes'in direncinin farkındaydı.
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in the team principals Press Conference

Christian Horner, Red Bull Racing Takım Müdürü, takım müdürleri basın toplantısında

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Horner, "Her zaman değişmek istemeyen biri vardır. Ama bu FIA'ya bağlı. Dediğim gibi, hiçbir zaman çok geç değildir."
"Tüm bilgiye ve simülasyonlara sahipler. Günün sonunda F1 için neyin en iyi olduğuna ve neyin en iyi yarışı üreteceğine bakmalısınız. Dolayısıyla, doğru kararları vermeleri için onlara ve FOM'a güvenin. Gerekli olsun ya da olmasın, bunu bilecek tüm bilgiye sahipler." dedi.

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