Wolff, FIA'yı 2026 motorlarında değişiklik için geç kaldığı konusunda uyardı
Formula 1'in motor üreticileri, performansı artırmak için 2026 güç ünitesi yönetmeliklerinde değişiklik yapılması konusunda "geminin yola çıktığı" uyarısında bulundu.
Christian Horner, Red Bull Racing Takım Müdürü, takım müdürleri basın toplantısında
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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