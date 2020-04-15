Wolff, FIA'nın yeni başkanı mı olacak?

Toto Wolff'un adı uzun zamandır Formula 1'in CEO'su olmakla anılıyordu ancak Ferrari'nin buna karşı çıkmasının ardından bu seçenek rafa kalktı.

Sonrasında Wolff'un adı Lawrence Stroll tarafından kısmi olarak satın alınan Aston Martin ile anılmaya başladı. Ancak Wolff, aktif bir görev almayacağını kabul etmesine rağmen hissedar olma ihtimalini reddetmedi.

Şimdi ise adı, 2021'in ardından FIA'daki görevini bırakacak olan Jean Todt'la anılmaya başladı.

Todt geçtiğimiz günlerde 2021 sonrasında tekrar FIA Başkanı olmayacağını açıklamıştı.

Eski Ferrari patronu, on zamanlarda F1 takım patronlarının desteğini kaybetmeye başladı. Özellikle de Ferrari ile yaptığı motor anlaşması, pek çok takım patronunun tepkisini çekti ve eski takımı Ferrari'yi kurtarmakla suçlandı.

Söylentilere göre Todt'un halefi, Mercedes'ten ayrılacağı konuşulan Wolff olabilir.

Wolff, F1'de Williams ve Mercedes ile çalıştığı için geniş bir deneyime sahip. Ayrıca son yıllarda görevini başarıyla yerine getirdi.

Son dönemde Mercedes'in yeni CEO'su Ola Kallenius ile anlaşamadığı konuşuluyor.

Şu anda Mercedes'in %30'luk hissesi elinde bulunduran Wolff, "Buradaki sekizinci yılımdayım. Sporu ve bu takımı seviyorum. Ancak kış aylarındaki bazı olaylara ve bazı kişilerin davranışlarına şaşırdım. Elbette bu da 2020’de ve sonrasında ne yapacağım konusundaki kararıma etki edecek. Ancak Mercedes motor sporları departmanının ve F1 takımının başındayım ve öyle kalacağım. Kısa vadede hiçbir şey değişmeyecek.” demişti.

Wolff'un "kısa vade" olarak ne kadarlık bir süreyi kastettiği bilinmiyor.

Ferrari'nin Wolff'un FIA Başkanı olmasına karşı çıkacağı düşünülebilir. Ancak Daimler ile Ferrari başkanı John Elkann arasındaki son görüşmeler ve anlaşmaların ardından, İtalyan takımın bu kez böyle bir hamleye karşı çıkmayacağı düşünülüyor.

Bu da Wolff'un FIA Başkanı olmasının önünde herhangi bir engel olmadığını ortaya koyuyor.

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