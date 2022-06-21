Wolff: "FIA'nın takımları, takımların kendisinden koruması lazım"

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Perşembe günü FIA, güvenlik gerekçesiyle takımların "performans için kabul edilebilir bir seviyeden fazla dalgalanma yaşamamasını" planlayan bir teknik direktif yayınladı.

Sezon başından beri performanstan ödün vermemek adına yüksek derecede dalgalanmayla boğuşan Mercedes, değişikliğin ardından aracın yüksekliğini en azından bazı pistlerde yükseltmek zorunda kalacak ve bu da performans kaybı yaşamalarına sebep olacak.

Yine de, Mercedes takım patronu Toto Wolff FIA'nın bu girişimini memnuniyetle karşılıyor.

Autosport'a konuşan Wolff, "F1'de bazen kendimizden korunmamız gerektiğini düşünüyorum."

“Herkes daha yüksek performans elde etmek için çabalıyor. Bunun yanı sıra birçok takımın hoşnutsuz kaldığı ve kendi çıkarlarını korumak adına karşı çıktığı bütçe sınırına bir de araçların tamamen değişmesi eklendi. Artık yer etkisini benimseyen araçlara sahibiz."

"Tıpkı 80 ve 90'lardaki yer etkili araçlarda olduğu gibi, bu araçlarda da dalgalanma hakim. Bazı takımlarda daha fazla, bazılarında ise daha az. Ancak işin aslına bakarsanız pilotların sağlık sorunları yaşadığını görebiliyorsunuz."

"İşte bu yüzden, bu durumu değerlendirmeyi takımlara bırakamayız. Daha şimdiden, acı ve eksik görüş gibi konular hakkında konuşan pilotların şikayetlerinin azaldığını görebiliyoruz. Bu da tüm ekiplerin mevzuat değişiklikleriyle kendilerinden korunmaları gerektiğini gösteriyor." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Daha geniş bir açıdan bakmaya devam eden Wolff, FIA onları bir çözüm bulmaya zorluyor olsa bile sorunu çözmenin takımların sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Wolff, "Önümüzde daha büyük bir resim var. Eğer tüm takımlar olarak bir çözüme sahip olsaydık, bunu hemen uygulardık. Hepimizin pilotlara karşı bir sorumluluğu var."

"Bu, takımların sadece avantaj kazandıklarına inandığı için herhangi bir değişikliğe karşı çıkmaları gereken bir alan değil. Bu bir yer etkisi problemi."

"Sorunla karşı karşıya kalmayan bazı takımlar, hatta pilotları bile -örneğin Sergio Perez- medyada seslerini yükseltti. Ancak acı hissetmeyen tek bir pilot bile yok. Dolayısıyla bu bir sağlık sorunudur ve karşımızda bunu çözmek gerekli adımları atabilen güçlü bir FIA var."

"Bence kendimize karşı dürüst olmamız gerekiyor, daha rahat geçiş yapabilen araçlara sahip olmak istiyoruz, ancak yeni düzenlemelerin pilotlar için bir güvenlik riski yarattığı da ortada. Belli bir aşamada çok kötü kazalar görebiliriz." dedi.