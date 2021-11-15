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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Wolff: "FIA'nın son kararlarıyla diplomasi bizim için bitti"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Toto Wolff, Mercedes için çalkantılı geçen Brezilya Grand Prix'sinin ardından, "diplomasinin sona erdiğini" söyledi ve hakemlerin kararlarını eleştirdi.

Wolff: "FIA'nın son kararlarıyla diplomasi bizim için bitti"

Lewis Hamilton, cuma günkü sıralama turlarında ilk sırayı almasına rağmen, teknik bir ihlal sebebiyle sıralama turlarından diskalifiye edilmişti.

Açıklamaya göre Hamilton'ın aracındaki DRS sistemi, FIA'nın seans sonrası yaptığı kontrollerden geçemedi ve bunun üzerine İngiliz sürücü, uzun bekleyiş sürecinin ardından diskalifiye edildi. Fakat Mercedes, takımların kapalı park şartlarında böyle bir sorunu çözmesine izin verildiğini, bu yüzden alınan kararı "sert" olarak gördüklerini belittiler.

Pazar günkü yarışta hakemler, Verstappen'in dördüncü virajda Hamilton'a karşı yaptığı sert savunmayı da incelemediler ve Mercedes bu karardan rahatsızlık duyarken, Toto Wolff bunu "gülünç" olarak yorumladı.

Mercedes'e diğer takımlarla eşit şekilde davranıldığına inanıp inanmadığı sorulduğunda Wolff, net bir şey söylemek istemese de, artık diplomatik olmayacaklarını söyledi.

Wolff, ”Burada mızmızlanmak istemiyorum, çünkü bu sporu böyle bir şey olarak görmüyorum."

"Bu hafta sonu, her iki tarafa yönelik de olabilecek, yani bize karşı ya da bizim lehimize olabilecek kararlarda yüzümüze çok fazla yumruk atıldığını düşünüyorum."

“Kararların sürekli olarak bizim aleyhimizde alınıyor olması beni gerçekten çok kızdırıyor ve hem takımı hem de sürücülerimi tüm bu şeylere karşı savunacağım."

“Bir şeyleri tartışma konusunda bugüne kadar her zaman çok diplomatik (barışçıl) oldum. Fakat diplomasi bugün sona erdi.” dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, in the garage

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, in the garage

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff, eğer kural kitabı, Verstappen'inki gibi bir hamleye izin veriyorsa, bundan memnuniyet duyacağını fakat bunun açıklığa kavuşturulması gereken bir şey olduğunu belirtti.

Wolff, "Kurallar nasılsa, yani bunun temiz olduğunu söylüyorsa, ki bunu çok isterim, o zaman sorun yok. Ben burada sert yarış ilkesini tartışmıyorum."

"Sert yarış harikadır ve devam etmesi gerekiyor. Fakat daha önce birisini pistte çıkaramayacağın açıklığa kavuşturulduğunda, durum böyle olmuyor." dedi.

Hamilton yarıştan sonra pite dönerken emniyet kemerlerini çözdüğü için bir kez daha hakemler tarafından çağrıldı ve 5 bin euro para cezası aldı.

Etkileyici düzlük hızları göz önüne alındığında Mercedes'in arka kanat tasarımıyla alakalı da şüpheler vardı ancak Red Bull herhangi bir protesto uygulamadı.

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