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Formula 1 İspanya GP

Wolff, FIA'nın Monako kararının ardından hukuk ekibiyle görüşüyor

Mercedes takım patronu Toto Wolff, FIA'nın Pierre Gasly'nin Monako Grand Prix'sindeki cezasını iptal etmesinin ardından George Russell'ın durumu için hangi adımların atılabileceğini değerlendirdiklerini açıkladı.

Filip Cleeren Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Pierre Gasly, Monako Grand Prix'sinde pit yolunda hız limitini aştığı gerekçesiyle ceza alan beş pilottan biriydi. Ancak yarışın ardından hız ölçüm sisteminde hata olduğu ortaya çıktı.

Alpine, pazar gecesi Gasly'ye verilen iki adet beş saniyelik zaman cezasına karşı yeniden inceleme hakkı talebinde bulundu. Damalı bayrağı üçüncü sırada gören Fransız pilot, bu cezalar nedeniyle yedinciliğe düşmüştü.

Barselona Grand Prix'si hafta sonunda gerçekleştirilen duruşmaların ardından FIA hakemleri, Gasly'nin aslında hız limitini aşmadığına karar verdi ve cezaları iptal ederek Alpine pilotunu yeniden üçüncü sıraya yükseltti.

Alpine, yeniden inceleme talebinde bulunan tek takım oldu. Hakemler kararlarında, diğer pilotların beş saniyelik cezalarını yarış sırasında çekmiş olmaları nedeniyle bunların geri alınmasına olanak tanıyan herhangi bir düzenleme bulunmadığını belirtti.

Bu durum özellikle Mercedes pilotu George Russell için oldukça ağır sonuçlar doğurdu.

Russell, ilk beş saniyelik cezasını kurallara uygun şekilde çekmediği gerekçesiyle daha sonra geçiş cezası aldı. Bu ceza Britanyalı pilotu ilk 10'un dışına iterken, takım arkadaşı Kimi Antonelli karşısındaki şampiyona farkının 68 puana çıkmasına neden oldu. Oysa Russell yarış boyunca podyum mücadelesinin içindeydi.

Gasly'nin yeniden üçüncülüğe yükseltilmesi ve Russell'ın durumu hakkındaki görüşü sorulduğunda Mercedes takım patronu Toto Wolff, hukuk ekibinin konu üzerinde çalıştığını açıkladı.

Wolff, "George için neler yapabileceğimizi değerlendirmek amacıyla avukatlarımızla telefondaydım."

"Gasly kararı George'un durumu açısından ne anlama geliyor, şu anda bunu inceliyoruz."

"Kesinlikle Gasly'nin sonucuna itiraz etmeyiz. Ancak FIA'nın George'un yarışı için hangi çözüm yollarının mevcut olabileceğine bakmasını isteriz."

"Zaman sınırlamaları ve bazı hukuki engeller olduğunu düşünüyorum ama kesinlikle rahatsız olmak için geçerli sebeplerimiz var."

Wolff, Monako'da yaşananlardan gerekli derslerin çıkarılması gerektiğini düşünüyor: "Bu çok talihsiz bir durumdu ve hepimiz bundan ders çıkarabiliriz."

"Pazar günü bir anda 10 aracın pit yolu hız limitini ihlal etmiş olması söz konusu değil. Keşke pazar günkü yarıştan önce bu konuşmaları yapabilseydik."

George Russell fending off Pierre Gasly for third

George Russell fending off Pierre Gasly for third

Photo by: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

Mercedes'in Monako sonucunu değiştirebilmek için gerçekçi bir hukuki yolunun bulunmadığı belirtiliyor. Russell'ın yarış sırasında çektiği zaman cezası artık geri alınamıyor. Takımın teorik olarak yapabileceği tek şey, Gasly'nin yeniden inceleme talebinin sonucuna itiraz etmekti. Öte yandan McLaren ve Red Bull, FIA'ya karara itiraz etme niyetlerini bildirdi.

Kurallar gereği takımlar, hakem kararından sonraki bir saat içerisinde itiraz niyetlerini beyan edebiliyor. Bu işlem, kararın ve FIA kurallarının incelenmesi için 96 saatlik bir süre başlatıyor ve takımların resmi itiraz sürecine devam edip etmeyeceklerine karar vermelerine olanak sağlıyor.

Gasly'nin yeniden üçüncü sıraya yükseltilmesinden etkilenen iki takım da McLaren ve Red Bull oldu.

Red Bull pilotu Isack Hadjar podyumunu kaybederek dördüncü sıraya gerilerken, McLaren pilotu Oscar Piastri de dördüncülükten beşinciliğe düşmüş oldu.

Charles Leclerc, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine

Charles Leclerc, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

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