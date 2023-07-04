Wolff: "FIA'nın katı tutumu, bütçe sınırında hile yapanları bulmasını sağlayacak"

Motorsport.com olarak, geçtiğimiz hafta FIA'nın takımların bütçe sınırı beyanlarına ilişkin soruşturmalarını nasıl hızlandırdığını içeren bir haber yayınlamıştık.

FIA temsilcileri, bütçe sınırı rakamlarını kontrol etmek üzere takımları ziyaret ediyor ve bazı takımlara 100'den fazla cevap gerektiren anketler dağıtılarak harcamalarına açıklık getirmeleri isteniyor.

FIA ayrıca takımların F1 dışı faaliyetlerde bulunup bulunmadıklarını da kontrol etmeye başladı.

Bu, takımların F1 dışı unsurlarından grand prix takımlarına yapılan her türlü IP transferinin maliyet sınırı içinde olması gerektiğini belirten TD45 adlı teknik direktifin ardından geldi.

Bu yönerge, takımların F1 bütçe sınırı ödeneklerinin bir parçası olmayan performans kazanımlarını bulmaya yardımcı olmak için F1 dışı personel ve projelere fon sağladıklarına dair şüpheler nedeniyle çıkarıldı.

Motorsport.com tarafından kendisine takımların bu alanı istismar ettiğini düşünüp düşünmediği sorulan Wolff, "Sanırım öyle. Evet, öyle."

"Ancak FIA'nın bizi denetlemek için yaptığı iş büyük bir iş ve büyük bir çabaydı ve aynı şeyi diğer takımlar için de yapacaklarından hiç şüphem yok. Eğer birisi dikkatsiz davrandıysa ya da hile yaptıysa, bunu ortaya çıkaracaklar." şeklinde cevap verdi.

TD45'in etkisi, bazı takımların kuralların yeni yorumuna tam olarak uymalarını sağlamak için altyapı değişiklikleri yapmalarına neden oldu.

McLaren patronu Andrea Stella, takımının F1 dışındaki tüm işlerinin grand prix takımından tamamen ayrı olmasını sağlamak için McLaren Advanced Projects adında yeni bir şirket kurduğunu söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, startta pistin geri kalanı Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Stella, "FIA'nın bu yaklaşımını memnuniyetle karşılıyoruz ve güçlü bir denetimin kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyoruz."

"Takımların yapılandırılmasında oldukça fazla karmaşıklık var, bu da fırsatlar yaratabilir veya bazen netlik eksikliği olabilir ve diyelim ki bazı istismarlar olabilir."

"Kısa bir süre önce oluşturduğumuz McLaren Advanced Projects, F1 takımının faaliyetlerinden tamamen ayrı bir mühendislik birimi."

"Düzenleyici bakış açısından geleceğini bildiğimiz şeylerin ışığında oluşturuldu ve FIA ile birlikte, eğer bir şey varsa, burada polisliği ve düzenlemeleri daha da sıkı hale getirmek için çalışıyoruz, çünkü maliyet farkı, bu sporu ve yarışı çok daha heyecanlı hale getirecek eşit bir oyun alanı yaratmanın temel unsurudur." dedi.

Red Bull geçen yıl, şampiyonluk kazandığı 2021 sezonu sırasında harcama sınırını aştığı için cezalandırılmıştı.

Takım patronu Christian Horner, FIA'nın sertleşmesinin iyi bir şey olduğunu, çünkü artan netliğin takımların yanlışlıkla limitleri aşmasını önlemeye yardımcı olacağını söyledi.

Horner, "FIA ile çok yapıcı bir dönem geçirdik ve şu anda bir organizasyon olarak uyumlulukla ilgili çok sayıda sürece sahibiz."

"Yönetmelikler ve TD45 gibi şeyler sağlamlaştıkça ve düzenleyici hale geldikçe, aslında sadece daha fazla netlik yaratıyor. Bence ilk günlerdeki sorun, yepyeni bir dizi kuralların belirsizliğiydi. Yönetmelikler pek çok açıdan olgunlaştıkça, her şey daha anlaşılır hale geliyor." dedi.

TD45'in Red Bull'u herhangi bir değişikliğe zorlayıp zorlamadığı sorulduğunda Horner şunları söyledi: "Hayır, TD45'in bir sonucu olarak herhangi bir değişiklik yapmak zorunda kalmadık."

"Açıkçası tüm iş yapıları çok farklı. Örneğin Ferrari tüm yol otomobili işinde tek bir şirket olarak hareket ediyor. Dolayısıyla, sadece F1'e odaklanan takımlardan biraz daha farklı bir yapıya sahipler."

"Red Bull'da Red Bull Racing var, Red Bull Powertrains var, Red Bull Advanced Technologies var ve Red Bull Advanced Services var. Yani birbiriyle etkileşim içinde olması gereken bir dizi şirket var. Ancak FIA ile yakın bir şekilde çalıştık ve onlar da çok kapsamlı bir iş çıkardılar."

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing, Takım Müdürleri Basın Toplantısında Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Wolff, FIA tarafından bütçe sınırına uygunluklarını kontrol etmek için takımlardan talep edilenleri yerine getirmenin kolay olmadığını da sözlerine ekledi.

"Denetim, bize sorulan sorular ve denetimin gidişatı zordu, gayretliydi ve çok çaba gerektiriyor."

"Bu maliyet sınırı düzenlemelerinin uygulanmasını sağlamak zor olsa da, bunların denetlenmesi için ne kadar çaba sarf edildiğini görmek harika."

"Sanırım daha fazla ayrıntı için 100 kadar soru gördük. Yani bana göre doğru bir yaklaşım var."

Ancak Wolff, TD45'in ardından organizasyonuna yönelik herhangi bir sonuç olmadığı konusunda netti.

"Tek bir kuruluşumuz var ve aynı kuruluş tüm F1 işlerini yapıyor ve F1 dışı işlerin bir kısmını yapıyor, burada F1 dışı bazı müşterilerimiz için America's Cup en büyük aktivite."

"Her şey şeffaf. Tüm defterler açık. Herhangi bir yan kuruluş ya da başka bir şirket kurmadık ve çapraz hissedarlık yok. Her şey masanın üzerinde."

"Bu açıdan saklayacak hiçbir şeyimiz yok. F1 dışındaki çalışmalarımızın her ayrıntısı FIA'ya açık ve umarım diğer takımlara örnek olabiliriz."