Wolff, FIA'nın "esnek taban" iddiası karşısında harekete geçmesinden memnun
Bazı takımların kurallara aykırı tasarımlar kullandığına inanan Toto Wolff, FIA'nın esnek taban konusunda harekete geçmesinden memnun.
Avusturya Grand Prix öncesinde FIA, F1 araçlarının zemininin altındaki tahta plakalarla ilgili yeni bir teknik direktif yayınlamıştı.
Mevcut kurallara göre FIA, iki milimetreden fazla esnemesine izin verilmeyen zemini, üç ayrı noktadan kontrol ediyor.
Belçika Grand Prix'sinden itibaren, plakaların sertleştirilmesinin yanı sıra, aşınmanın nasıl ölçüleceğine dair plan da uygulanmaya başlayacak.
Başlangıçta yani kuralların Fransa Grand Prix’sinde uygulanması planlanmıştı ancak yaz arasından sonraya ertelendi.
Wolff, tüm bu durum karşısında bazı takımların kurallara uymadığına inanmaya devam ediyor ve bunun sebebini şöyle açıklıyor: "Bazı takımların araçlarında, yere çarpınca neredeyse tamamen yok olan plakalar var”
“Plakaların nedeni, tabanın aşınma seviyesini sınırlamalarıdır. Eğer plaka mucizevi bir şekilde gözden kaybolabiliyorsa, bu açıkça yönetmeliklere aykırıdır.”
"Durum böyleyse, o zaman esneme payı gerekenden daha yüksek olan plakalar olduğu anlamına geliyor.”
Bunun yaratabileceği olası avantajlarla ilgili Wolff şöyle devam etti: “Esneme payı bir milimetredir ve bir tahta plaka bir milimetreden fazla oynarsa, açıkçası orada da bir miktar performans elde edersiniz.”
"Bence esnek taban, Spa Francorchamps’ta yasaklanacak.”
"Esneme payı, gelecek yılların yönetmeliklerinde netleşecek."
Spa-Francorchamps'ta dalgalanma sorununa yönelik kısa vadeli önlemler de uygulanacak ve 2023 sezonu için daha uzun vadeli düzeltmeler düşünülüyor.
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