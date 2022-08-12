Wolff: "FIA'nın dalgalanma ile ilgili adım atmaktan başka bir seçeneği yok"

Haberi dinle

Sezon başından bu yana gündemden düşmeyen dalgalanma sorununa karşı harekete geçen FIA, Kanada hafta sonunda yayınlanan ve araçların ne kadar zıplayabileceğini sınırlayan teknik yönergeyi Belçika GP'sinden itibaren yürürlüğe koyacak.

FIA'nın aldığı önlemler bununla da sınırlı kalmıyor, nitekim FIA başkanı Mohamed Ben Sulayem -birçok takımın itirazına rağmen- gelecek sene yürürlüğe girmesi planlanan birtakım kural değişikliklerinin Dünya Motor Sporları Konseyine sunulacağını duyurdu.

Bazı takımlara göre dalgalanma sorunu ciddi bir güvenlik sorunu teşkil etmekte, ancak "güvenlik sorunu" argümanının sadece performans kazanmak için kullanıldığını düşünen takımlar da mevcut.

Dalgalanmayı güvenlik sorunu olarak gören takımların başında Mercedes bulunuyor. Sezon başında dar sidepod konseptinden istediğini alamayan takım, dalgalanmadan ciddi şekilde etkileniyor -hatta Azerbaycan GP'sinin ardından Lewis Hamilton'ın araçtan sırtını tutarak indiğini dahi görmüştük.

Dolayısıyla FIA'nın olup biteni görmezden gelemeyeceğini söyleyen Wolff, Amerikan Futbolu oyuncularının kariyerleri boyunca aldıkları darbeler sonucu yaşadıkları kafa travmaları ile ilgili yapılan bir çalışmayı örnek gösterdi.

Motorsport.com'a konuşan Wolff, "Bakış açımız çok basit; ya hiçbir şey yapmayız, ya da doğru olanı yapabiliriz."

"FIA'nın -ve bizim- birkaç dakikadaki bir veya iki hertz'lik frekansların uzun vadeli beyin hasarına yol açabileceğine yönelik tıbbi analizleri bulunmakta. Pilotlar ise birkaç saat boyunca altı-yedi hertz'lik frekansa maruz kalıyorlar."

"FIA'nın bir şeyler yapmaktan başka seçeneği yok, işleri kendi haline bırakmaya çalışmanın ya da takımların bunun aleyhine lobi yapmasının konuyla tamamen alakasız olduğunu düşünüyorum."

"Bu, yanıtlanması gereken tıbbi bir soru, karşımızda gerçek raporlar var. FIA'nın etrafını saran grubun her iki yönde de manipüle edilebileceğini düşünmüyorum."

"GPDA'nın konu hakkında ifadesi alındı, aynı şekilde pilotlar da isim kullanmayarak görüşlerini bildirdiler. Yetkili uzmanlar ve doktorların görüşleri de sonuçların uzun vadede pek de iyi olmayacağı yönünde."

"FIA, bir NFL (National Football League) durumu yaşamak istemiyor." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Wolff'ün bu düşüncelerinin genel kabul gördüğünü ise söyleyemeyiz. Red Bull takım patronu Christian Horner, 2023 kurallarının yürürlüğe girmesi için lobi çalışmaları yapıldığını ve bu kuralların "tek bir takıma yardımcı olacağını" söyleyerek Mercedes'e açık bir göndermede bulunmuştu.

Ancak bu değişikliklerin öncekilere göre çok daha farklı olduğunu söyleyen Wolff, "Bugün çıkabilir ve 'görünüşe göre aracımızı anladık, zirvedeyiz ve pole pozisyonu elde ettik, hiçbir şeyi değiştirmeyelim' diyebiliriz."

"Ancak bu önemli değil çünkü araçların bu denli zıplaması pilotlar için iyi değil. Bu durumu ne anlayabiliyor, ne anlatabiliyoruz."

"Tüm takımların dalgalanmanın üstesinden gelip gelmediğini bilmiyoruz, belki geldiler, belki gelmediler. Bir süredir dalgalanmanın yüksek olabileceği bir piste gitmedik."

"Önümüzdeki yıl için önlem almamız gerekiyor mu? Evet, kesinlikle." dedi.