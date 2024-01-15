Wolff: "FIA'nın daha fazla istikrara ihtiyacı var"

Toto Wolff, motor sporlarının dünya yönetim organının liderliği konusundaki endişelerini dile getirerek FIA'nın daha fazla 'istikrara' ve daha fazla 'şeffaflıkla' hareket etmeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Wolff ayrıca neden bu kadar çok üst düzey FIA çalışanının aniden kurumdan ayrıldığını da sorguladı.

FIA geçen ay FOM personelinin bir üyesinden bir F1 takım patronuna gizli nitelikte bilgi aktarıldığı iddiası ile ilgili medya spekülasyonları üzerine bir soruşturma başlattığını duyurduğunda büyük bir tartışmayı tetikledi.

Açıklamanın kime atıfta bulunulduğu belirtilmedi. Ancak FIA'nın açıklamasından önce bazı yayın organlarına Toto ve Susie Wolff'a atıfta bulunulduğu yönünde bilgi verildiği anlaşılıyor. FIA ayrıca birden fazla takımın endişelerini dile getirdiğine dair bilgi verdi.

Soruşturma, Mercedes'in dokuz rakibinin de herhangi bir resmi şikayette bulunduklarını reddeden aynı ifadeleri içeren ortak açıklama yayınlamalarının ardından durduruldu.

Mercedes, FIA'yı yasal işlem başlatmakla tehdit etti. Wolff, soruşturmanın sonuçtan bağımsız olarak kendilerine zarar verdiğini söyledi.

Wolff, "Bence sporumuzu izleyen bir milyar ya da daha fazla insan olduğu için bizler rol modeliz. Yaptıklarımızın ve söylediklerimizin etkisi konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Söylenenler ve yapılış şekli çok ama çok zarar vericiydi." dedi.

Wolff, yasal ya da başka türlü herhangi bir olası eylem hakkında yorum yapmadı. FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'i de doğrudan eleştirmedi. Ancak daha genel olarak FIA'nın durumunu sorguladı.

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, Mohammed bin Sulayem, President, FIA

Son haftalarda sportif direktör Steve Nielsen, tek koltuklu araç teknik direktörü Tim Goss ve FIA'nın kadın komisyonu başkanı Deborah Mayer'in ayrılmalarının "endişe verici" olduğunu söyledi.

Wolff, "Bu kadar çok iyi insanın ayrıldığını görmek endişe verici. Steve Nielsen'i kaybetmek büyük bir darbe oldu. Daha bilgili ve adil bir sportif direktör düşünemiyorum."

"Bir lider olarak bu, insanların gelişmesi için yarattığınız kültür ve ortamla ilgilidir. Bu kadar yetkin insanlar bir kurumdan ayrıldığında bir boşluk oluşur. Bu çok açık. Kendinize şunu sormalısınız, neden birdenbire bu kadar çok insan görevi bırakmaya karar verdi?" dedi.

2021'de seçilen Ben Sulayem, iki yıllık görev süresi boyunca bir dizi tartışmaya karıştı.

Wolff, "FIA'nın istikrara ihtiyacı var. FIA, [FOM ve takımlarla birlikte] sporun üç kilit paydaşından biri. Bu kuruluşların liderleri olarak, diğer herkes için tonu belirlememiz gerekiyor."

"Sadece şeffaf ve etik bir şekilde hareket ettiğimizi söylemekle kalmamalı, aynı zamanda her gün bu standartlara uygun bir şekilde yaşamalıyız." dedi.