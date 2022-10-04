Wolff, FIA'nın 'bütçe sınırı ihlali' konusunda doğru kararı vereceğinden emin

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2021 sezonunda Red Bull ve Aston Martin'in, FIA'nın takımlar için belirlediği bütçe sınırını aştığı konuşuluyor.

Wolff, bu konuda gereken yaptırımın uygulanması gerektiğini ve FIA'nın doğru kararı vereceğinden emin olduğunu söyledi.

Wolff, "Ortada gerçekten bir sorun olup olmadığı en kısa sürede açıklanacak."

"Eğer gerçekten bütçe aşıldıysa, buna uygun bir süreç yaşanacak ve bunun bir sonucu olacaktır."

"FIA bu konunun ne kadar önemli olduğunun farkında, o yüzden doğru kararı vereceğinden %100 eminim. Üzerine fazla konuşmaya gerek yok."

"Ancak bizim için bütçe sınırı çok önemli. İster teknik ister mali olsun, getirilen kuralların en doğru şekilde denetlenmesi gerektiğinin farkındayız. Bunlar yeni kuralların temel taşı, umarım tüm takımlar buna uymuştur." dedi.

Wolff, eğer ortada bir bütçe ihlali varsa sürecin nasıl ilerleyeceğini de açıkladı.

Mercedes patronu, "Tüm ekipler bu sürecin bir parçasıydı ve herkes bu yönetmeliği üstlendi. O yüzden hepimiz denetleneceğiz."

"Eğer kuralları ihlal ettiyseniz, bu konuyu FIA ile görüşüp bir uzlaşma anlaşması yapabilirsiniz."

"Bu da takımın tüm sorumluluğu kabul edip, FIA'nın vereceği cezayı onaylayacağı anlamına geliyor."

"Daha sonra bu kamuya açıklanır. Yani bütün süreç çok şeffaftır."

"Eğer takım sorumluluğu kabul etmezse konu mahkemeye gider ve buna bağımsız yargıçlar karar verir. Takım sonuçtan memnun değilse, buna itiraz edebilir ancak bu çok uzun bir süreç." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, with Mohammed bin Sulayem, President, FIA Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kural ihlali olması durumunda uygun yaptırımın ne olması gerektiği sorusuna Wolff, "Bu noktada küçük bir ihlal olup olmaması da önemli değil."

"5 milyonu bırakın, 500.000 doların bile şampiyonluk üzerinde büyük bir etkisi vardır."

"Biz geçen sene aracımıza tam olarak ne kadar harcadığımızı biliyoruz, bu sene de aracımızı hafifletmek için daha hafif parçalar üretemedik çünkü yeterli bütçemiz yok ve eğer bunu yaparsak bütçenin üstüne çıkacağımız açık. Yani yapılan her harcamanın bir performans avantajı getirdiğini görebilirsiniz."

"Cezalar açısından, FIA'nın neyin uygun olduğuna veya bunun maliyet tavanı karar paneline gidip gitmeyeceğine karar vermesi gereken bir ceza kataloğu var ve bizim bu konuda hiçbir söz hakkımız yok, dolayısıyla fikrimiz de olmamalı."

"Sonucu görüp daha sonra yorum yapmamız gerekir. Ama yine de bu kurallara gerçekten uyulduğundan emin olunması gerekiyor." dedi.

Wolff, Takımların bütçe sınırı ihlalinde takım pilotlarının cezalandırılmasının adil olup olmadığı konusunda hiçbir fikri olmadığını, ancak sonuç olarak söz konusu pilotların 'ihlali yapan takımın' aracında oldukları için bu karardan etkilenmeleri gerektiğini belirtti.

Wolff, "Bu gerçekten zor bir karar."

"Ama günün sonunda, kural ihlali yapan bir takımın aracını kullanmış oluyorsunuz."

"O yüzden bilemiyorum, ama bunun kararını ben veremem. Nasıl bir karar verileceğini hepimiz öğreneceğiz." dedi.