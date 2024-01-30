Toto, FIA'nın başlattığı soruşturma hakkında: "Susie mahkemede sonuna kadar gidecektir"

FIA, BusinessF1 yayını tarafından Wolff'ların kendi görevlerinden öğrendikleri hassas bilgileri paylaştıklarına dair iddiaların ortaya atılmasının ardından kısa süreli bir soruşturma başlattı.

Soruşturma iki gün sonra kapatıldı ve FIA, FOM'un kendi uygulama prosedürlerinin sağlamlığına tam güven duyduğunu açıkladı.

Wolff'ların aklanmasıyla birlikte, Mercedes'in yasal işlem başlatmayı düşündüklerini belirtmesiyle konu henüz tam olarak kapanmadı ve şimdi Wolff F1'in daha fazlasını hak ettiğini söyledi.

Olaydan bu yana ilk kez kamuoyu önünde konuşan Wolff, Gazzetta dello Sport'a 'kurşunun silahtan çıktığını ve geri giremeyeceğini' söyledi.

"Bizi izleyen milyonlarca insan var, söylediklerimiz ve yaptıklarımızla örnek olmalıyız."

"İki gün içinde açılan ve kapanan soruşturma bize çok zarar verdi ve genel olarak F1 dünyasından beklediğimiz bu değil."

"Sporu giderek daha profesyonel hale getirmek istiyorsak, şeffaflığın olmadığı yerlere şeffaflık getirmeye çalışmalı ve mümkün olan en yüksek düzeyde standartlar belirlemeliyiz."

"Susie adına konuşamam ama o bir savaşçı, çelik gibi bir kararlılığı var. Bu ilk defa karşılaştığı bir zorluk değil ve mahkemede sonuna kadar gidecektir."

"Bugün internete Susie Wolff yazıldığında ilk haber olarak soruşturma çıkıyor: Kurşun silahtan çıktı ve geri girmeyecek."

Soruşturma olayından kısa bir süre sonra teknik direktör Tim Goss ve sportif direktör Steve Nielsen'in ayrılması da dahil olmak üzere bir dizi önemli ayrılıkla F1 için iyi bir ay olmadı - ikincisi Tim Malyon tarafından değiştirildi.

Wolff, FIA ile ilgili olarak, sporun gelişebilmesi için 'istikrara' ihtiyacı olduğunu söyledi.

"FIA'nın bir kurum olarak birçok önemli görevi olduğunu düşünüyorum, bunlardan en önemlileri etik, şeffaflık ve dürüstlük."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, wife and Susie

"Bu, F1 ve takımlarla birlikte sporu nasıl yürüttüğünüzün yanı sıra kuralların nasıl belirlendiği ve kontrol edildiğini de içeriyor."

"Nihayetinde hepimiz aynı hedefi paylaşmalıyız: F1'i dünyada daha da büyütmek. Bunun gerçekleşmesi için istikrara ihtiyacınız var. Tecrübeli ve kaliteli insanların ayrılması iyi bir şey değildir. Sporu her açıdan bilen Steve Nielsen ayrıldı ve bu kötü bir darbe oldu."

"Ardından Tim Goss ayrıldı ve bu şekilde Nicolas Tombazis çok iyi bir yardımcısını kaybetti. Diğerleri de istifa etti."

"Takımlar olarak bu konuda bir şey yapamayız, insanların kadrolarını ve yapılarını nasıl yöneteceklerine karar vermek bize düşmez. Ancak bu kadar iyi insanlar birdenbire bir kurumu terk ettiğinde bir boşluk meydana geliyor."

"Kendinize neden bu kadar çok kişinin ayrıldığını sormanız gerekir."