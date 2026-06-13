Wolff, FIA'nın ADUO kararını savundu: "Sistem tam olması gerektiği gibi çalışıyor"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, FIA'nın ADUO sisteminin amacına uygun şekilde çalıştığını savundu ve mekanizmanın 2014'te yaşanan motor dominasyonunun tekrarını önlemek için oluşturulduğunu söyledi.
Monako Grand Prix'si hafta sonunda takımlara iletilen ilk ADUO sonuçları, Barcelona padoğunda konuşulmaya devam ediyor.
Beklentilerin aksine listenin zirvesinde Mercedes değil, Red Bull Ford Powertrains yer aldı. Böylece Milton Keynes merkezli üretici, Formula 1'in ek geliştirme haklarından yararlanamayan tek güç ünitesi üreticisi oldu.
FIA'nın resmi açıklaması ise hâlâ bekleniyor. Bunun nedeni Red Bull'un sonuçların yeniden incelenmesini talep etmiş olması.
ADUO değerlendirmelerinde yalnızca içten yanmalı motorun performansı ölçülüyor. Buna karşın kazanılan geliştirme hakları sadece motorla sınırlı değil. Üreticiler ADUO jetonlarını batarya ve MGU-K gibi elektrikli sistem bileşenlerini geliştirmek için de kullanabiliyor.
Mercedes açısından ADUO hakkı kazanmak doğal olarak avantaj sağlıyor. Ancak Wolff, Barselona'da yaptığı açıklamada konuya esprili bir giriş yaptı: "İlk duyduğum şey Flavio Briatore'nin beni araması oldu."
"'Anlaşmamız en güçlü motoru satın almak üzerineydi ama şimdi en güçlü motorun o olmadığını öğrendim' dedi. Buna ne söyleyebilirim ki?"
"Ancak yeni bir homologasyon fırsatı kesinlikle faydalı bir şey."
"Çünkü bunu alamazsanız, geliştirme yapabilen başka bir üreticinin sizi geçmesi oldukça olası."
"Bence bu bir koruma mekanizması olarak tasarlandı ve 2014'te yaşanan durumun tekrarını önlemek için oluşturuldu."
"O dönemde bir motor üreticisi çok büyük bir avantaja sahipti ve test kilometreleri ile yarış sonuçlarında rakiplerinden tamamen kopmuştu."
"O zamanlar bunun avantajını yaşayan taraftaydık ancak özellikle Audi gibi yeni üreticilerin, Aston Martin ile birlikte Honda'nın ve tabii ki Red Bull'un spora giriş yaptığı bir dönemde böyle bir durumun tekrarını istemedik."
"Bu sistemin amacı bu ve olması gereken de bu. Ayrıca tamamen ölçülen ve toplanan verilere dayanıyor. Burada herhangi bir siyasi arka plan yok, kimseye ayrıcalık tanınmıyor."
"Sonuçlar tamamen tork sensörlerinden elde edilen verilerin analizine dayanıyor."
Mercedes was expected to have the benchmark power unit, but the FIA ruled Red Bull's is better
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Tombazis daha önce FIA'nın turbo boyutu gibi ek parametreleri değerlendirmeye açık olduğunu belirtmişti. Ancak takımlar ve üreticiler geçen yıl sistemi mümkün olduğunca basit tutma konusunda ortak karar almıştı.
Wolff da bu yaklaşımı destekliyor ve Formula 1'in performans dengeleme sistemlerinden uzak durması gerektiğini düşünüyor:
"Formula 1'in bundan mümkün olduğunca uzak durması gerekiyor."
"Diğer serilerde bu durum tam bir siyasi karmaşaya dönüşüyor ve hatta üreticilerin spordan ayrılmasına neden olabiliyor."
"DTM'de, GT yarışlarında ve Le Mans'da buna çok yakından tanıklık ettim."
"Hiçbir zaman birilerinin oturup Performans Dengesi'nin nasıl olması gerektiğine karar verdiği bir sisteme yönelmemeliyiz."
"Eğer güç ünitesi tarafında kimsenin küçük düşürülmemesini sağlayacak ince ayar mekanizmaları varsa, bence izlenmesi gereken doğru yol budur."
Ferrari uses a smaller turbocharger, which gives it an advantage off the line
Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
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