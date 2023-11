Wolff, FIA'dan aldığı resmi uyarının ardından küfürün engellenmesini alkışlıyor

Mercedes takım patronu ve Ferrari'deki rakibi Fred Vasseur, Abu Dhabi Grand Prix'si öncesinde Las Vegas'taki resmi basın toplantısı sırasında küfür ettikleri gerekçesiyle FIA komiserlerinin karşısına çıkarıldı.

Aynı seansta Vasseur, Carlos Sainz'in otomobilinin pistte bir rögar kapağının gevşemesi sonucu hasar görmesi üzerine öfkesini dile getirirken, Wolff da Las Vegas Grand Prix'sini Cuma günü yaşanan kargaşanın şampiyona için bir "kara göz" olduğu iddialarına karşı savunmuştu.

Sky Sports F1 tarafından hakem odasına gidişi ve ardından aldığı uyarı sorulan Wolff, "Bu harikaydı ikinci kez bir yere çağırılıyorum. En son 1984'te, 12 yaşındayken okulda çağırılmıştım."

"Bence bu durum olumlu bir olay. Bizler rol modeliz, sporu temsil ediyoruz ve bazılarımızın anadili olmadığı için F... kelimesi ağzımızdan daha kolay çıkıyor. Otomobilin içinde veya dışında paydaş olan ve televizyonda gençler tarafından izlenen hiç kimsenin bu dili kullanması gerektiğini düşünmüyorum." dedi.

Pilotların ve bazı takım patronlarının küfürlü konuşmaları nadir gerçekleşen olaylardan değildir. Bu bipli konuşmaları Drive to Survive'da çokça gördük.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference