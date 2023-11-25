Wolff, FIA'dan aldığı resmi uyarının ardından küfürün engellenmesini alkışlıyor

Mercedes takım patronu ve Ferrari'deki rakibi Fred Vasseur, Abu Dhabi Grand Prix'si öncesinde Las Vegas'taki resmi basın toplantısı sırasında küfür ettikleri gerekçesiyle FIA komiserlerinin karşısına çıkarıldı.

Aynı seansta Vasseur, Carlos Sainz'in otomobilinin pistte bir rögar kapağının gevşemesi sonucu hasar görmesi üzerine öfkesini dile getirirken, Wolff da Las Vegas Grand Prix'sini Cuma günü yaşanan kargaşanın şampiyona için bir "kara göz" olduğu iddialarına karşı savunmuştu.

Sky Sports F1 tarafından hakem odasına gidişi ve ardından aldığı uyarı sorulan Wolff, "Bu harikaydı ikinci kez bir yere çağırılıyorum. En son 1984'te, 12 yaşındayken okulda çağırılmıştım."

"Bence bu durum olumlu bir olay. Bizler rol modeliz, sporu temsil ediyoruz ve bazılarımızın anadili olmadığı için F... kelimesi ağzımızdan daha kolay çıkıyor. Otomobilin içinde veya dışında paydaş olan ve televizyonda gençler tarafından izlenen hiç kimsenin bu dili kullanması gerektiğini düşünmüyorum." dedi.

Pilotların ve bazı takım patronlarının küfürlü konuşmaları nadir gerçekleşen olaylardan değildir. Bu bipli konuşmaları Drive to Survive'da çokça gördük.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference

FIA, Wolff aleyhindeki kararında, 'söz konusu dilin kullanımının bu durumda olağandışı olduğunu ve basın toplantısı sırasında ani bir müdahale ile kışkırtıldığını ve bu nedenle bu takım patronunun tipik bir davranışı olarak kabul edilemeyeceğini' kabul etti ve bunu sadece bir uyarı vermek için uygun bir hafifletici neden olarak gördü.

F1'in izleyici kitlesine çocukların da dahil olduğunu ve sezonun üçüncü özel F1 çocuk yayınıyla bunun vurgulandığını söyleyen Wolff, "Çok daha büyük bir resim var. İşte bu büyük resim nedeniyle oraya çağırılmayı kabul ediyorum."

"Hepimiz, ister pilotlar, ister takım patronları, ister FIA yetkilileri olsun spor kurallarına bağlı kalmalıyız. Hepimiz FIA etik kurallarına uymalıyız."

"Küfürle ilgili bu bölümü hep birlikte durdurmamızı alkışlıyorum. Sporun yararı için hepimizin uyması gereken bir dizi düzenleme ve kural var." dedi.