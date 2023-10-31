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Formula 1 Mexico City GP
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Wolff: "FIA ve inceleme görevlileri çok dağınık çalışıyor"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinden diskalifiye edilmesinin tartışmaları sürerken, FIA'nın yarış sonrası inceleme görevlilerinin hatalarından bahsetti.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Mercedes'in yeni taban güncellemesini tanıttığı hafta sonunda Hamilton, Austin'de F1 2023 sezonunun en iyi sonucunu elde ederek yarışı kazanan Max Verstappen'e yakın bir farkla ikinci oldu.

Ancak, Hamilton'ın aracının tabanındaki tahta plakanın aşırı aşınmaya uğradığı tespit edildi ve yedi kez Dünya Şampiyonu olan pilot yarıştan diskalifiye edildi.

Pole pozisyonundan başladıktan sonra yarışı altıncı sırada bitiren Ferrari pilotu Charles Leclerc de aynı ihlal nedeniyle diskalifiye edildi.

Diskalifiyelerin sebebi olarak COTA pistinin engebeli yapısı ve F1'in sprint formatı nedeniyle takımların sadece bir antrenman seansı geçirmesi gösterildi.

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Gelecekte benzer bir durumun nasıl önlenebileceğine dair tartışmalar devam ederken Wolff, FIA'nın şu anki inceleme prosedürlerinde büyük bir kusur olduğunu tespit etti.

Pazar günkü Meksika Grand Prix'sinin ardından Wolff, basına şunları söyledi: "Bence FIA ve inceleme görevlileri çok dağınık çalışıyor."

"Herkesin kurallara uymasını sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar ve bu da rastgele kontrollerin muhtemelen gidebileceğiniz tek yol olduğu anlamına geliyor."

"Austin'de, en engebeli pistteki bir sprint yarışı hafta sonunda tahta aşınmasını kontrol etmeyi tercih ediyorsanız sonrasında bazı saçmalıklar yaşayacağınız açıktır."

The FIA logo in front of an American flag

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

The FIA logo in front of an American flag

"Belki bu tür şeylere biraz daha geniş bir perspektiften bakılabilir, bence denetim ve gözetmenlik böyle bir şey. Yani sağlam bir denetime ihtiyacımız var."

Wolff'un bu açıklaması Meksika Grand Prix'si öncesinde FIA'dan Garry Connelly tarafından düzenlenen ve kamuoyundan gelen bir dizi şikayetin ardından yarış komiserlerinin kararlarının şeffaflığını ve tutarlılığını arttırmayı amaçlayan bir toplantıya 20 pilottan sadece sekizinin katıldığının ortaya çıkmasının ardından geldi.

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