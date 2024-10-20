Wolff'ten Norris'in cezasına tepki: "FIA, 'taraflı' bir şekilde karar veriyor!"

Russell, Sauber pilotu Valtteri Bottas'ı 12. virajda pist dışına ittiği için beş saniye ceza aldı, ancak pit yolundan başladığı yarışı altıncı sırada bitirmeyi başardı.

Yuki Tsunoda, Alex Albon'u pist dışına ittiği için aynı cezaya çarptırılırken, Verstappen benzer bir olayda ceza almadı.

Norris, podyumun üçüncü basamağı için atak yapmaya çalışırken her iki pilot da pist dışına çıktı. McLaren pilotu, Verstappen'in önünde piste döndü ve FIA tarafından avantaj elde ettiği için beş saniye ceza aldı.

Wolff, bu konuda oldukça tepkili bir şekilde konuşarak şunları söyledi: "Verstappen ceza almadı ama dışarıdan geçiş yapmaya zorlanan Lando ceza aldı!"

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, battles with Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Sanırım bu biraz taraflı bir karar verme yöntemi."

"Gerçekten tutarsız bir durum. Valtteri'ye gelince, bu bir yarış bile değildi. Sprintte tamamen aynı olan ve pozisyon için yarışırken ceza almayan birkaç olay gördük, dolayısıyla bu cezayı almak tamamen garip ve tuhaf."

"Sanırım bunun nedenini biliyoruz ama bunu televizyonda söyleyemem."