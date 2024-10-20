Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Amerika GP

Wolff'ten Norris'in cezasına tepki: "FIA, 'taraflı' bir şekilde karar veriyor!"

Toto Wolff, George Russell ve Lando Norris'in ceza alıp Max Verstappen'in sorunsuz bir şekilde kurtulmasının ardından FIA'yı taraflı olmakla suçladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, in the garage

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, in the garage

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Russell, Sauber pilotu Valtteri Bottas'ı 12. virajda pist dışına ittiği için beş saniye ceza aldı, ancak pit yolundan başladığı yarışı altıncı sırada bitirmeyi başardı.

Yuki Tsunoda, Alex Albon'u pist dışına ittiği için aynı cezaya çarptırılırken, Verstappen benzer bir olayda ceza almadı.

Norris, podyumun üçüncü basamağı için atak yapmaya çalışırken her iki pilot da pist dışına çıktı. McLaren pilotu, Verstappen'in önünde piste döndü ve FIA tarafından avantaj elde ettiği için beş saniye ceza aldı.

Wolff, bu konuda oldukça tepkili bir şekilde konuşarak şunları söyledi: "Verstappen ceza almadı ama dışarıdan geçiş yapmaya zorlanan Lando ceza aldı!"

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, battles with Lando Norris, McLaren MCL38

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, battles with Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Sanırım bu biraz taraflı bir karar verme yöntemi."

"Gerçekten tutarsız bir durum. Valtteri'ye gelince, bu bir yarış bile değildi. Sprintte tamamen aynı olan ve pozisyon için yarışırken ceza almayan birkaç olay gördük, dolayısıyla bu cezayı almak tamamen garip ve tuhaf."

"Sanırım bunun nedenini biliyoruz ama bunu televizyonda söyleyemem."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Norris aldığı cezayı eleştirdi: "Verstappen de pist dışına çıkarak avantaj sağladı"
Sonraki haber Marko: "Ferrari harikaydı, Norris'in cezası hakkımızdı"

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Bautista: "Toprak, zaferleri ve şampiyonlukları kesinlikle hak ediyor"

Bautista: "Toprak, zaferleri ve şampiyonlukları kesinlikle hak ediyor"

World Superbike
Bautista: "Toprak, zaferleri ve şampiyonlukları kesinlikle hak ediyor"
Stella: "Komiserler, Verstappen-Norris olayına 'yanlış şekilde' müdahale etti"

Stella: "Komiserler, Verstappen-Norris olayına 'yanlış şekilde' müdahale etti"

Formula 1
Amerika GP
Stella: "Komiserler, Verstappen-Norris olayına 'yanlış şekilde' müdahale etti"
Leclerc: "Daha iyisini hayal bile edemezdik!"

Leclerc: "Daha iyisini hayal bile edemezdik!"

Formula 1
Amerika GP
Leclerc: "Daha iyisini hayal bile edemezdik!"
Mercedes
Daha fazlası
Mercedes
Hamilton, yarış dışı kalmasında Amerika GP güncellemelerinin etkili olduğunu düşünüyor

Hamilton, yarış dışı kalmasında Amerika GP güncellemelerinin etkili olduğunu düşünüyor

Formula 1
Amerika GP
Hamilton, yarış dışı kalmasında Amerika GP güncellemelerinin etkili olduğunu düşünüyor
Spin atarak yarış dışı kalan Hamilton: "Bu daha önce hiç olmamıştı"

Spin atarak yarış dışı kalan Hamilton: "Bu daha önce hiç olmamıştı"

Formula 1
Amerika GP
Spin atarak yarış dışı kalan Hamilton: "Bu daha önce hiç olmamıştı"
Hamilton, Russell'a yardım etmek için güncellemelerden feragat etmeyi teklif etmiş

Hamilton, Russell'a yardım etmek için güncellemelerden feragat etmeyi teklif etmiş

Formula 1
Amerika GP
Hamilton, Russell'a yardım etmek için güncellemelerden feragat etmeyi teklif etmiş

Son Haberler

Hamilton, yarış dışı kalmasında Amerika GP güncellemelerinin etkili olduğunu düşünüyor

Hamilton, yarış dışı kalmasında Amerika GP güncellemelerinin etkili olduğunu düşünüyor

F1 Formula 1
Amerika GP
Hamilton, yarış dışı kalmasında Amerika GP güncellemelerinin etkili olduğunu düşünüyor
Bautista: "Toprak, zaferleri ve şampiyonlukları kesinlikle hak ediyor"

Bautista: "Toprak, zaferleri ve şampiyonlukları kesinlikle hak ediyor"

SBK World Superbike
Bautista: "Toprak, zaferleri ve şampiyonlukları kesinlikle hak ediyor"
Pirelli, Amerika GP kupalarının diğer tasarımlarla “olası benzerlikleri” nedeniyle geri çekildiğini doğruladı

Pirelli, Amerika GP kupalarının diğer tasarımlarla “olası benzerlikleri” nedeniyle geri çekildiğini doğruladı

F1 Formula 1
Amerika GP
Pirelli, Amerika GP kupalarının diğer tasarımlarla “olası benzerlikleri” nedeniyle geri çekildiğini doğruladı
Verstappen: "McLaren, son zamanlarda çok şikayet ediyor"

Verstappen: "McLaren, son zamanlarda çok şikayet ediyor"

F1 Formula 1
Amerika GP
Verstappen: "McLaren, son zamanlarda çok şikayet ediyor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye