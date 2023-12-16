Wolff, FIA suçlamaları hakkında: "Bu, çizginin aşıldığı kişisel bir saldırıydı"
Toto Wolff, sporda geçirdiği yılların ardından bazı suçlamalara alışmış olsa da ailesinin buna dahil olmasını tolere etmeyeceğini dile getirdi.
FIA'nın geçtiğimiz hafta başlattığı uyumluluk soruşturması, Mercedes'in dokuz rakibinin de kendilerine karşı bir şikayette bulunmadıklarını belirten bir açıklama yapmasıyla sonuçlanırken, Mercedes ve Susie Wolff ilk fırsatta şaşkınlıklarını dile getirerek iddiaları reddetti.
Mercedes, BusinessF1 dergisinin şüpheli bir haberinin ardından Toto ve Susie Wolff'un görevi kötüye kullandıkları iması üzerine FIA ile 'aktif yasal alışveriş' içinde olduklarını doğruladı.
Eşi ve F1 Akademisi Genel Müdürü Susie'nin yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği bu gelişmeden sonra ilk kez kamuoyu önünde konuşan Toto Wolff, yaşananları 'şok edici' olarak nitelendirdi.
Sport Bild'e konuşan Wolff, "Hiç yoktan saçma bir suçlama yaratıldı. Bu, çizginin aşıldığı kişisel bir saldırıydı."
"Takım patronu olarak geçirdiğim 10 yılın ardından, bazı şeylere alışmış durumdayım ama bu hikaye şok ediciydi."
"Eğer çapraz ateş altında kalırsam, bu benim için hiç sorun değil çünkü bunu kaldırabilirim. Ama insanlar ailemin peşine düştüğünde, bu artık farklı bir seviyedir." dedi.
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