Wolff, FIA ile Verstappen arasındaki küfür tartışmasına “medeni” bir yaklaşım öneriyor

Mercedes takım patronu Toto Wolff, FIA'nın Max Verstappen'e basın toplantısında küfür ettiği gerekçesiyle ceza vermesi sonrasında, Mercedes takım patronu olarak, mevcut küfür tartışmasına "medeni" bir yaklaşım çağrısında bulundu.

Singapur'da Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında Verstappen, Azerbaycan'daki bir önceki yarışı değerlendirirken aracını “s**ik” olarak tanımlamış, FIA da bunu hoş karşılamayarak kendisine kamu hizmeti cezası vermişti.

Verstappen bu durum karşısında öfkelendi ve sonraki basın toplantılarında mümkün olduğunca az şey söyleme yaklaşımını benimsedi, bunun yerine medyaya dışarıda konuşmayı tercih etti.

Wolff, kendisinin ve Ferrari takım müdürü Fred Vasseur'ün Las Vegas'ta kötü bir dil kullandıkları için komiserlerin önüne çıkarıldıkları zamanı anlatarak bu tür durumlarda daha büyük bir incelik gerektiğini belirtti.

Wolff, “Geçen yıl Las Vegas'tan sonra komiserlerin önüne çıkmıştım ve oldukça keyifli bir deneyimdi! Fred ve ben aynı anda oradaydık. O biraz daha endişeliydi,”

“Onlara 'okuldan beri ilk kez müdürün yanına çağrıldım ve size söz veriyorum bu son olacak' dedim.”

“Bu bağlamda büyük küfürler ve radyoda kaba davranışlar olmamalı. Eğer bu durum saygısızlık noktasına gelirse ve sınırın öteki tarafına geçerse, evde izleyen insanlar var.”

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Ben Hunt

“S ile başlayan kelime artık yaygın olarak kullanılıyor ama onu belirleyen her zaman bağlamdır. Duygulara sahip olmak istiyoruz ve sürücülerin aşırı uçlarda olduğunu anlıyoruz.

“Ancak bunu biraz azaltabilirsek bu hepimiz için iyi olur, ancak S ile başlayan kelimeyi yasaklamamıza gerek yok çünkü bence bundan daha kötü ve daha kötü kelimeler var.”

“Bir basın toplantısında S ile başlayan kelimeyi kullanmanın en kötü şey olduğunu düşünmüyorum. Ama tamam, eğer adapte olmamız gerekiyorsa, takım müdürleri de dahil olmak üzere hepimiz dilimizi adapte edeceğiz. Böylesi daha medeni.” dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, bu durumun farklı bir şekilde ele alınabileceğini, böylece aynı tepkinin önlenebileceğini düşündüğünü belirtti.

Horner, Verstappen'e arabada dilini yumuşatmasını söylemediğini, farkın medya oturumları ile araba içindeki durumlar arasında olması gerektiğini belirtti.

Horner, “Max'in bu konudaki duygularını açıkça ifade ettiğini düşünüyorum.”

“Elbette tüm bu sürücüler rol modeldir, ancak günlük hayatta kullanılan dil... Bence biraz daha farklı bir şekilde ele alınması daha iyi olurdu, bu da herhangi bir garipliği önlerdi.”

“Şu anda FIA basın toplantısında ne kadar konuştuğundan emin değilim ama nispeten az olduğunu varsayıyorum.”

“Sanırım fark basın toplantısı ile araba içindeydi, ancak ana dili İngilizce olmayan bir sürücü için...”

“Kraliyet ailesi üyelerinin fotoğrafçılara 'Lanet olası bir fotoğraf çek' dediğini de gördük, bu yüzden tepkilerin orantılı olması gerekiyor.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, in the garage with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Şu anda FIA basın toplantısında ne kadar konuştuğundan emin değilim ama nispeten az olduğunu varsayıyorum.”

“Sanırım fark basın toplantısı ile araba içindeydi, ancak ana dili İngilizce olmayan bir sürücü için...”

“Kraliyet ailesi üyelerinin fotoğrafçılara 'Lanet olası bir fotoğraf çek' dediğini de gördük, bu yüzden tepkilerin orantılı olması gerekiyor.” dedi.