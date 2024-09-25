Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Singapur GP

Wolff, FIA ile Verstappen arasındaki küfür tartışmasına “medeni” bir yaklaşım öneriyor

Christian Horner, Max Verstappen'in basın toplantısında küfür etmesine karşılık olarak FIA'nın farklı bir yaklaşıma ihtiyacı olduğunu söylerken Toto Wolff incelik çağrısında bulundu

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Mercedes takım patronu Toto Wolff, FIA'nın Max Verstappen'e basın toplantısında küfür ettiği gerekçesiyle ceza vermesi sonrasında, Mercedes takım patronu olarak, mevcut küfür tartışmasına "medeni" bir yaklaşım çağrısında bulundu.

Singapur'da Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında Verstappen, Azerbaycan'daki bir önceki yarışı değerlendirirken aracını “s**ik” olarak tanımlamış, FIA da bunu hoş karşılamayarak kendisine kamu hizmeti cezası vermişti.

Verstappen bu durum karşısında öfkelendi ve sonraki basın toplantılarında mümkün olduğunca az şey söyleme yaklaşımını benimsedi, bunun yerine medyaya dışarıda konuşmayı tercih etti.

Wolff, kendisinin ve Ferrari takım müdürü Fred Vasseur'ün Las Vegas'ta kötü bir dil kullandıkları için komiserlerin önüne çıkarıldıkları zamanı anlatarak bu tür durumlarda daha büyük bir incelik gerektiğini belirtti.

Wolff, “Geçen yıl Las Vegas'tan sonra komiserlerin önüne çıkmıştım ve oldukça keyifli bir deneyimdi! Fred ve ben aynı anda oradaydık. O biraz daha endişeliydi,”

“Onlara 'okuldan beri ilk kez müdürün yanına çağrıldım ve size söz veriyorum bu son olacak' dedim.”

“Bu bağlamda büyük küfürler ve radyoda kaba davranışlar olmamalı. Eğer bu durum saygısızlık noktasına gelirse ve sınırın öteki tarafına geçerse, evde izleyen insanlar var.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Ben Hunt

“S ile başlayan kelime artık yaygın olarak kullanılıyor ama onu belirleyen her zaman bağlamdır. Duygulara sahip olmak istiyoruz ve sürücülerin aşırı uçlarda olduğunu anlıyoruz.

“Ancak bunu biraz azaltabilirsek bu hepimiz için iyi olur, ancak S ile başlayan kelimeyi yasaklamamıza gerek yok çünkü bence bundan daha kötü ve daha kötü kelimeler var.”

“Bir basın toplantısında S ile başlayan kelimeyi kullanmanın en kötü şey olduğunu düşünmüyorum. Ama tamam, eğer adapte olmamız gerekiyorsa, takım müdürleri de dahil olmak üzere hepimiz dilimizi adapte edeceğiz. Böylesi daha medeni.” dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, bu durumun farklı bir şekilde ele alınabileceğini, böylece aynı tepkinin önlenebileceğini düşündüğünü belirtti.

Horner, Verstappen'e arabada dilini yumuşatmasını söylemediğini, farkın medya oturumları ile araba içindeki durumlar arasında olması gerektiğini belirtti.

Horner, “Max'in bu konudaki duygularını açıkça ifade ettiğini düşünüyorum.”

“Elbette tüm bu sürücüler rol modeldir, ancak günlük hayatta kullanılan dil... Bence biraz daha farklı bir şekilde ele alınması daha iyi olurdu, bu da herhangi bir garipliği önlerdi.”

“Şu anda FIA basın toplantısında ne kadar konuştuğundan emin değilim ama nispeten az olduğunu varsayıyorum.”

“Sanırım fark basın toplantısı ile araba içindeydi, ancak ana dili İngilizce olmayan bir sürücü için...”

“Kraliyet ailesi üyelerinin fotoğrafçılara 'Lanet olası bir fotoğraf çek' dediğini de gördük, bu yüzden tepkilerin orantılı olması gerekiyor.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, in the garage with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, in the garage with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Şu anda FIA basın toplantısında ne kadar konuştuğundan emin değilim ama nispeten az olduğunu varsayıyorum.”

“Sanırım fark basın toplantısı ile araba içindeydi, ancak ana dili İngilizce olmayan bir sürücü için...”

“Kraliyet ailesi üyelerinin fotoğrafçılara 'Lanet olası bir fotoğraf çek' dediğini de gördük, bu yüzden tepkilerin orantılı olması gerekiyor.” dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Perez: "Singapur'da Colapinto'ya ayak uydurmak çok zordu"
Sonraki haber Marko, Alonso ile olası bir yarış koltuğu hakkında görüştüğünü açıkladı

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Vasseur, Ferrari'nin Singapur'daki yarış stratejisi kararını savundu

Vasseur, Ferrari'nin Singapur'daki yarış stratejisi kararını savundu

Formula 1
Singapur GP
Vasseur, Ferrari'nin Singapur'daki yarış stratejisi kararını savundu
Michael Schumacher ailesine şantaj davasında üç şüpheli suçlandı

Michael Schumacher ailesine şantaj davasında üç şüpheli suçlandı

Formula 1
Singapur GP
Michael Schumacher ailesine şantaj davasında üç şüpheli suçlandı
Maloney, Formula E 2024/25 sezonu için Abt'ye katıldı

Maloney, Formula E 2024/25 sezonu için Abt'ye katıldı

Formula E
Maloney, Formula E 2024/25 sezonu için Abt'ye katıldı
Max Verstappen
Daha fazlası
Max Verstappen
F1 pilotları, Verstappen'in küfür tartışması hakkında FIA ile görüşecek

F1 pilotları, Verstappen'in küfür tartışması hakkında FIA ile görüşecek

Formula 1
Singapur GP
F1 pilotları, Verstappen'in küfür tartışması hakkında FIA ile görüşecek
Verstappen'in küfrettiği için FIA ile yaşadığı sürtüşmenin, F1'in verdiği arada yatışması bekleniyor

Verstappen'in küfrettiği için FIA ile yaşadığı sürtüşmenin, F1'in verdiği arada yatışması bekleniyor

Formula 1
Singapur GP
Verstappen'in küfrettiği için FIA ile yaşadığı sürtüşmenin, F1'in verdiği arada yatışması bekleniyor
'Küfür cezası' Verstappen'in F1'deki geleceğini sorgulamasına neden olmuş!

'Küfür cezası' Verstappen'in F1'deki geleceğini sorgulamasına neden olmuş!

Formula 1
Singapur GP
'Küfür cezası' Verstappen'in F1'deki geleceğini sorgulamasına neden olmuş!
Mercedes
Daha fazlası
Mercedes
Hamilton: "Takımı ikna etmek için elimden geleni yaptım"

Hamilton: "Takımı ikna etmek için elimden geleni yaptım"

Formula 1
Singapur GP
Hamilton: "Takımı ikna etmek için elimden geleni yaptım"
Hamilton ve Russell, Singapur GP'de hararet sorunu yaşadı ve medya görevlerini kaçırdı

Hamilton ve Russell, Singapur GP'de hararet sorunu yaşadı ve medya görevlerini kaçırdı

Formula 1
Singapur GP
Hamilton ve Russell, Singapur GP'de hararet sorunu yaşadı ve medya görevlerini kaçırdı
Wolff, Horner'ın Russell yorumu hakkında: "Durumu karıştırmaya çalışıyor"

Wolff, Horner'ın Russell yorumu hakkında: "Durumu karıştırmaya çalışıyor"

Formula 1
Singapur GP
Wolff, Horner'ın Russell yorumu hakkında: "Durumu karıştırmaya çalışıyor"

Son Haberler

Austin, Formula 1 yarışı öncesi yeniden asfaltlanıyor

Austin, Formula 1 yarışı öncesi yeniden asfaltlanıyor

F1 Formula 1
Amerika GP
Austin, Formula 1 yarışı öncesi yeniden asfaltlanıyor
Vasseur, Ferrari'nin Singapur'daki yarış stratejisi kararını savundu

Vasseur, Ferrari'nin Singapur'daki yarış stratejisi kararını savundu

F1 Formula 1
Singapur GP
Vasseur, Ferrari'nin Singapur'daki yarış stratejisi kararını savundu
Mir: "Honda'nın Misano’da aldığı puanlar gerçek performansını yansıtıyor"

Mir: "Honda'nın Misano’da aldığı puanlar gerçek performansını yansıtıyor"

MGP MotoGP
Endonezya GP
Mir: "Honda'nın Misano’da aldığı puanlar gerçek performansını yansıtıyor"
Michael Schumacher ailesine şantaj davasında üç şüpheli suçlandı

Michael Schumacher ailesine şantaj davasında üç şüpheli suçlandı

F1 Formula 1
Singapur GP
Michael Schumacher ailesine şantaj davasında üç şüpheli suçlandı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye