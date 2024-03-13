Wolff, FIA ile ilgili iddialar karşısında "şeffaflık" istiyor

FIA Başkanı Mohammed ben Sulayem'in Formula 1 ile karmaşık bir ilişkisi var. Her şey Lewis Hamilton ile ilgili bir dizi konuyla başladı ve pilotların siyasi konularda konuşmalarının yasaklanması, Andretti'nin şampiyonaya katılmasına izin verilmesi ve Toto ile Susie Wolff'a yönelik soruşturulma başlatılmasıyla devam etti.

Mart ayının başında Sulayem'e karşı ciddi suçlamalar vardı. FIA Etik Komitesi, geçen yıl Cidde'de yapılan yarışın bitiminden sonra başkanın FIA'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu Başkan Yardımcısını arayarak Alonso'ya verilen 10 saniyelik cezanın iptal edilmesini istediği iddiasıyla soruşturma başlattı.

İkinci suçlama ise, Sulayem'in geçen yıl federasyon yetkililerine Las Vegas pistinin güvenlik onayından geçmemesini sağlamak için yol bulma talimatı verdiğiyle ilgiliydi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff tüm bu konularla ilgili maksimum şeffaflık istiyor.

Wolff, "Öyle bir durumdayız ki sporumuzda neler olup bittiğini her zaman tam olarak bilemiyoruz."

"Formula 1'e yönelik olumsuz eleştiriler de şeffaflık eksikliğinden kaynaklanıyor. Hepimiz bunun farkına varmalıyız."

"Şeffaflık ve açıklık bekleyen bir dünyada yaşıyoruz. Bazı durumlarda, söylentilerin gerçek dışı olduğu ortaya çıkarsa, bu durum kolayca çözülecektir."

"Bir spor dalı olarak bunun için çaba göstermeliyiz. Sonucun ne olacağını göreceğiz." dedi.