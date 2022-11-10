Wolff: "FIA, büyük sorunlarla ilgilenirken şeffaf davranıyor"

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Japonya GP'de yağmur altında yaşanan kazanın ardından çekicinin pilotlar pistteyken piste çıkarılması büyük eleştirilere neden olmuştu. Bunun üzerine FIA, yaşananların soruşturulacağını duyurdu ve iki hafta sonra Amerika GP öncesinde konuyla alakalı bulgular açıklanarak gerekli tedbirler alındı.

Alınan tedbirler içerisinde 2022'nin kalan yarışlarında yarış direktörü rotasyonunun sonlandırılması yer alırken, gelecekte Sanal Güvenlik Aracı periyodu ile alakalı düzenleme yapılması sözü verildi.

Bu durum FIA Başkanı Muhammed Ben Sulayem ve yönetimi tarafından yapılan en son değişikliklere dikkat çekerken, Wolff yönetim değişikliğinden bu yana gösterilen şeffaflığı ve açıklığı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Meksika GP hafta sonunda konuşan Wolff, "Aralık ayından bu yana yeni bir yönetime sahibiz ve işler değişti."

"Yeni insanlar yönetime katılıyor ve ilerleme, gelişim ve açık fikirlilik olduğu sürece, her şeyin daha iyiye gideceğine inanıyorum."

"Başkan ile olan konuşmamda, yaşananları analiz etme ve ders çıkarma isteği oluyor. Gasly olayı ile ilgili yayınlanan bülteni gördünüz. Tamamen şeffaflık vardı ve durumun iyileştirilebileceği konusuna dikkat çekerken bir utanma söz konusu değildi."

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, Mohammed bin Sulayem, President, FIA Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Birkaç gün önce onunla görüştüm. Orada, 'Her zaman bize düşüncelerini, pilotlarının düşüncelerini söylemen lazım' dedi. Bence bu iyi bir ilk adım."

"Peki her şey mükemmel olacak mı? Hayır, çünkü her zaman ders çıkarıyoruz." dedi.

Ben Sulayem'in yönetimi sene başında, geçen sene yaşananlar nedeniyle yarış direktörünün değiştirilmesi konusunda büyük baskı görmüştü. Son olarak ise Red Bull'un bütçe sınırını aşmasıyla alakalı baskı oluştu.

Wolff, FIA'nın bütçe sınırı tartışmalarını yönetme şeklini de övdü ve onların kirleri halının altına süpürmediğini söyledi.

Bu haftanın başlarında Motorsport.com için yazılan bir makalede Ben Sulayem, FIA'nın bir "kriz noktasına" ulaştığını iddia ettiği çevrimiçi tacizle mücadelede destek sözü vermişti.

Bu gelişme, FIA'nın kanallarındaki kötüye kullanımı belirlemeye çalışırken yapay zeka yazılımının kullanımını ve ayrıca trollere karşı savaşmak için sosyal medya platformlarıyla yakın çalışmayı içerecek.