Wolff: "FIA, Abu Dhabi'de yaşananlar sayesinde Monza'da daha emin kararlar aldı"

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Wolff ayrıca, geçen senenin son yarışı olan Abu Dhabi'de yaşanan tartışmaların ardından yetkililerin baskıdan uzak durarak yarışı güvenlik aracı altında bitirerek doğru kararı verdiğini söyledi.

İtalya GP'nin son turlarında, McLaren pilotu Daniel Ricciardo'nun yolda kalmasının ardından güvenlik aracı yarışa dahil olmuştu.

McLaren aracı viteste takılı kaldığı için görevliler aracı itemediler, bunun üzerine bir çekicinin piste gelmesi biraz uzun sürdü çünkü pistin o bölgesinde boşluk oluşması beklendi.

O arada lider araçlardan bazıları pite girerken, diğerleri girmedi ve o pist üstünde çekici olduğu için o araçların güvenlik aracını geçmesine izin verilmedi. Bunun sonucunda güvenlik aracı pilotu Bernd Maylander'in tüm araçları arkasına alıp doğru sıralamayı oluşturması çok uzun sürdü.

Tüm bunlar yaşanırken, turlar bir bir geride kaldı ve yarış yeniden başlatılamayıp güvenlik aracı şartları altında tamamlandı.

Tribünlerdeki taraftarlar bu durumu yuhalayıp ıslıklarken, bazı takım patronları da yaşananları sorguladı. Ancak Wolff, her şeyin kurallara uygun olduğundan emindi.

Wolff, "Pist üstünde bir araç, görevliler ve bir de çekici vardı. Bu yüzden kimsenin geçmesine izin vermediler."

"Sonrasında tüm araçlar dizildiğinde yarışı yeniden başlatmak için yeterli zaman kalmadı. Birileri kurallardan mutlu değilse, büyük bir gösteri ve iki tur yarış ve ardından kargaşa istiyorsanız, sanırım buna kesinlikle hazırım."

"Ancak bunun için kuralları değiştirmemiz lazım. Kurallar bu şekilde olduğu için, yaşananlar hakkında şikayet etmemiz gerektiğini düşünmüyorum."

"Yarış direktörünün ve ekibinin medyanın, taraftarların ve herkesin kuralları çiğneme yönünde baskısına karşı gelerek kuralları uyguladığını görmekten gerçekten memnun kaldım."

"En azından Abu Dhabi, bu konuda FIA'ya kuralları uygulama konusunda daha fazla güven verdi." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Yarış yönetiminin yarışı yeniden başlatabilmek için kırmızı bayrakla yarışı durdurup durduramayacağı sorulduğunda Wolff, "Yarış neden kırmızı bayrakla durdurulsun? Birisi duvara girmişse, pist yarışa uygun değilse, bu durumda yarışı durdurursunuz çünkü kimseyi geçemiyor olursunuz. Sırf bir ya da iki tur gösteri istediğiniz için mi yarışı kırmızı bayrakla durduruyorsunuz?"

"Kuralları değiştirip bunu FIA ile görüşebiliriz. 'Kuralları değiştirelim, biz gerçekten son turda yarışmak istiyoruz' diyebilirsiniz. Buna destek veririm. Ancak mevcut kurallar bu şekilde değil." dedi.

Bu sözlerine rağmen Wolff, ileride böyle bir değişiklik planlanıyorsa, bunun arkasındaki itici güç olarak görülmek istemediğini söyledi.

Wolff, "Burada, 'Yarışlar berbat olduğu için Toto kuralları değiştirmek istiyor' gibi bir başlık oluşturmak istemiyorum. Hepimiz oturmalı ve daha iyi yapabileceğimiz bir şeyler olup olmadığını konuşmalıyız."

"Ancak bugün yaşananlar kurallar kitabında yer alıyordu ve bu yüzden bu şekilde uygulandı. Şikanda üst üste bir araç yığını olan bir son tur ister miydim? Evet, kesinlikle evet. Televizyon için iyi olurdu ancak..."

"Yarışın yeşil bayrak altında bitmesini isteyip istemediğimizi söylemeliyiz. Buna göre tersine mühendislikle çözüm bulabiliriz."

"Yani son 5 ya da 10 turda güvenlik aracı olursa, bu durumda kırmızı bayrak çıkarılması kararlaştırılabilir. Bu sayede en sonunda yarış olduğundan emin oluruz. Kurallarda bu şekilde yazılırsa, güzel olur. Ancak bunun için bazı fikirleri olan çok daha zeki insanlar, sportif direktörler var." dedi.