Wolff, Ferrari’ye gideceği iddialarına güldü

Mercedes son altı yılda altı şampiyonluk almayı başardı ve bu başarının mimarlarından birisi de Toto Wolff’tu.

Wolff’un adı tüm bu başarıdan ötürü gelecek yıl için hem Ferrari ile hem de Formula 1 yönetimiyle anılıyor.

Eski F1 takım patronu Eddie Jordan’a göre Wolff, Lewis Hamilton ile birlikte Ferrari’ye geçecek.

Brezilya'da, Mercedes takım patronu Wolff'un, Chase Carey'nin yerine F1 CEO'su olabileceği ya da 2021'de Ferrari'ye Lewis Hamilton'la birlikte katılabileceği yönündeki spekülasyonlar ortaya çıkmıştı.

Wolff, Kronen Zeitung gazetesine verdiği demeçte, “Güzel bir plana benziyor!”

“Ama oraya başka bir şey daha eklemek istiyorum; Lewis ile Mars'a uçmak ve orada kazanabileceğimiz bir şey olup olmadığını görmek istiyorum!”

“Şakayı bir kenara bırakırsak, 2020'de Mercedes ile başarılı olmak istiyorum ve bundan sonra ne olacağına önümüzdeki birkaç ay içinde karar vereceğim” dedi.

Zorlu yılın ardından herkes Noel tatiline hazırlanırken, Toto Wolff rahatlamanın zor olduğunu söylüyor.

“Doktorum böyle bir stres seviyesine ulaşmak için birkaç yıla ve daha sonra bundan kurtulmak için de yine daha fazla yıla ihtiyacınız olduğunu söylüyor. Yani üç haftalık tatilin yardımı olmayacak.”