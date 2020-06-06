Wolff, Ferrari'nin yeni motorunun ne kadar güçlü olduğunu merak ediyor

Ferrari geçen yıl gridin en güçlü motoruna sahip takımdı ve bu sayede düzlüklerin ön plana çıktığı pistlerde güçlü bir performans sergilediler.

Ancak Amerika'da gelen direktiflerle birlikte bu gücünü kaybeden İtalya ekip, 2020 sezon öncesi testlerinde eskisi kadar güçlü olmadığı izlenimini verdi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, henüz gerçek gücü görmedikleri için sezon başlayınca neler olacağını merak ediyor.

Wolff, "Geçen yılki Ferrari güç ünitesi çok güçlüydü. Ama bu yıl henüz ne kadar iyi olduğunu göremedik."

"Bence herkes gerçek elini sadece sıralama turlarında ve yarışta gösterecek. Şimdiye kadar herhangi bir seans gerçekleşmedi."

"Bu yüzden açıkçası her zaman karamsar tarafta kalmayı seçiyorum. Farkı kapatmamız gerekiyor. Dayanıklı, güçlü ve sürülebilir bir motora sahip olmamız gerekiyor. Umarım yeterli olur."

"Ama aynı zamanda Honda ve Renault'yu küçümsememeliyiz. Bence aşağı yukarı her motor tedarikçisi şu anda [hemen hemen] benzer seviyelerde." dedi.