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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Ferrari'nin güçlü sıralama performansına rağmen kazandığı için çok mutlu

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Mercedes, Ferrari'nin güçlü sıralama performansına rağmen kazandığı için çok mutlu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
31 Eki 2019 12:48

Toto Wolff, Mercedes Formula 1 takımının son zaferlerini, Ferrari'nin sıralama turlarındaki "tokadına" rağmen almasından oldukça memnun olduğunu söyledi.

Ferrari yaz tatilinden bu yana yapılan tüm sıralama turlarını ilk sırada bitirdi. Mercedes ise son pole pozisyonunu, Temmuz ayındaki Almanya GP'de aldı.

Ancak Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas son üç Grand Prix'de geriden başlamalarına rağmen kazandılar.

Wolff, "Saf performansa bakarsak Ferrari şu anda en hızlı pakete sahip. Ancak pazar günleri her şey onlar için bir araya gelmiyor gibi görünüyor."

"Biz seviyoruz. Yaptığımız şeyi sürdürme konusunda oldukça açığız. Belki sıralama turlarındaki bu sıra dışı tokatlar, gelişmeye yardımcı olur." dedi.

Bu "tokatların" Mercedes için zaferleri daha tatmin edici hale getirip getirmediği sorusuna Wolff, "Evet, bu hâlâ her şeyi bir araya getirebilen takım için büyük bir ödül. Pazar günü önemli olduğu anlarda yarışları kazanabilecek performansı sergiliyoruz. Ama sıralama turlarında önde olmayacağınızı bildiğinizde kendinizi pek iyi hissetmiyorsunuz." yanıtını verdi.

Son üç yarışı özelikle stratejiyle kazanmalarıyla ilgili ise, "Bence bu sadece akıllı olmakla ilgili değil. Pazar günü çok hızlı olabilecek güçlü bir yarış aracımız var. Erken ya da geç pit yapılmasının sebebi bu."

"Buna bir de harika pilotlar ve iyi bir strateji eklendiğinde, bize üç zafer getirdi. Ama cumartesi günü tempo olarak açık şekilde gerideydik." dedi.

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 crosses the finish line

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 crosses the finish line

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

 

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Editör Scott Mitchell

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