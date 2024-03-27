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Formula 1 Avustralya GP

Wolff, Ferrari'nin galibiyetinden memnun

Toto Wolff, geçen hafta sonu Ferrari'nin kazanmasından dolayı mutlu olduğunu söylüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes takım patronu  Toto Wolff ile Ferrari takım patronu Frederic Vasseur çok uzun zamandır arkadaşlar.

Melbourne'deki zaferinin ardından Wolff, arkadaşı ve rakibinin başarısından bahsetti.

Toto Wolff şöyle konuştu: "Geçen yıl Dubai'den Melbourne'e birlikte uçtuğumuzu hatırlıyorum... Frederick'in intervertebral diskinde yırtık vardı, oturamıyor ya da yatamıyordu. Uçakta 13 saat kaldı."

"Sonra Melbourne'da araçlarından biri kaza yaptı, diğeri puan alamadı. Tam bir felaketti!"

"Bir yıl sonra duble yaptı! Ferrari bunu hak etti. İtalya da hak etti."

"Vasseur ile olan dostluğumuz Lewis ile yaptığı sözleşmeden etkilenmedi. Hamilton yüzünden bir tartışma yaşamadık."

"Formula 1, herkesin kendisi ve takımı için en iyisini istediği karmaşık bir iş."

"Fred'in takım patronu görevini üstleneceği netleştiğinde, Ferrari'yi güçlendirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını biliyordum."

"Bu da sadece en iyi personeli değil, en iyi sürücüleri de takıma çekmek anlamına geliyor." 

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

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