Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
15 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
57 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
100 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
107 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
121 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
134 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Ferrari'nin durumu F1 için iyi değil"

paylaşım
yorumlar
Wolff: "Ferrari'nin durumu F1 için iyi değil"
Ekleyen:
, Editör
15 Tem 2020 12:24

Mercedes takım patronu Toto Wolff, İtalyan ekibin mevcut performansının spor için iyi olmadığını düşünüyor.

2018 yılında Mercedes'e karşı şampiyonluk savaşı veren Ferrari, bu yıl orta grupta mücadele ediyor.

Sezonun ilk iki yarışında Mercedes ve Red Bull'un ardında kalan İtalyan takım, Racing Point, McLaren ve Renault'nun bulunduğu orta grupta yer aldı.

Takım, durumu tersine çevirmek için elinden geleni yapıyor ancak araçta belirgin bir konsept sorunu olduğu düşünülüyor.

Sezonun ilk iki yarışını kazanan Mercedes'in patronu Toto Wolff, İtalyan ekibin mevcut durumunun spordaki kimse için iyi olmadığını söyledi.

Speedweek'e konuşan Wolff, "Şimdi ciddi sorunlar yaşıyorlar. Ama bu, çalışkan insanların çalıştığı efsanevi bir şirket."

"Güçlü bir Ferrari istiyoruz. Diğer tüm harika takımlarla olan mücadelede açık şekilde Ferrari'ye de ihtiyacımız var."

"Bu hafta sonu veya geçen hafta sonu olan şeyler bizim için iyi değil. Formula 1 için de iyi değil. Ama Ferrari'nin üzerini tamamen çizmiyorum. Bu yarışta iki aracın da yarış dışı kalmasına yol açan bir sürücü hatası vardı." dedi.

Wolff, Red Bull'un yarış temposuna şaşırdıklarını da söyledi.

"Bu, biraz şaşırtıcıydı çünkü Red Bull Cuma günü uzun sürüşlerde gerçekten iyiydi."

 

Sonraki haber
Horner: "Macaristan'daki sokağa çıkma yasağı, F1 personelini zorlayacak"

Önceki haber

Horner: "Macaristan'daki sokağa çıkma yasağı, F1 personelini zorlayacak"

Sonraki haber

Kubica, Macaristan'daki ilk seansta Raikkonen'in yerini alacak

Kubica, Macaristan'daki ilk seansta Raikkonen'in yerini alacak

Çok Okunanlar Bugün

Vettel, Racing Point anlaşmasını birkaç gün içerisinde imzalayabilir!
Formula 1 / Formula 1

Vettel, Racing Point anlaşmasını birkaç gün içerisinde imzalayabilir!

Wolff: "Ferrari'nin durumu F1 için iyi değil"
Formula 1 / Formula 1
49dk

Wolff: "Ferrari'nin durumu F1 için iyi değil"

Mercedes'in motor gücü Marko'yu şaşırttı
Formula 1 / Formula 1

Mercedes'in motor gücü Marko'yu şaşırttı

Kubica, Macaristan'daki ilk seansta Raikkonen'in yerini alacak
Formula 1 / Formula 1
24dk

Kubica, Macaristan'daki ilk seansta Raikkonen'in yerini alacak

Berger'e göre Vettel, 2021'de Racing Point'e katılacak
Formula 1 / Formula 1
3s

Berger'e göre Vettel, 2021'de Racing Point'e katılacak

Horner: "Macaristan'daki sokağa çıkma yasağı, F1 personelini zorlayacak"
Formula 1 / Formula 1
1s

Horner: "Macaristan'daki sokağa çıkma yasağı, F1 personelini zorlayacak"

Vettel, 2021 için Aston Martin'den gelen teklifi düşünüyor!
Formula 1 / Formula 1

Vettel, 2021 için Aston Martin'den gelen teklifi düşünüyor!

Red Bull, dayanıklılığı arttırmak için çok ciddi çalışma yapmış
Formula 1 / Formula 1
3s

Red Bull, dayanıklılığı arttırmak için çok ciddi çalışma yapmış

Son Haberler

Kubica, Macaristan'daki ilk seansta Raikkonen'in yerini alacak
Formula 1 / Formula 1
24dk

Kubica, Macaristan'daki ilk seansta Raikkonen'in yerini alacak

Wolff: "Ferrari'nin durumu F1 için iyi değil"
Formula 1 / Formula 1
49dk

Wolff: "Ferrari'nin durumu F1 için iyi değil"

Horner: "Macaristan'daki sokağa çıkma yasağı, F1 personelini zorlayacak"
Formula 1 / Formula 1
1s

Horner: "Macaristan'daki sokağa çıkma yasağı, F1 personelini zorlayacak"

Williams: "Russell'ın performansı çalışmalarımızı doğruladı"
Formula 1 / Formula 1
2s

Williams: "Russell'ın performansı çalışmalarımızı doğruladı"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel, Racing Point anlaşmasını birkaç gün içerisinde imzalayabilir!

2
Formula 1

Wolff: "Ferrari'nin durumu F1 için iyi değil"

49dk
3
Formula 1

Mercedes'in motor gücü Marko'yu şaşırttı

4
Formula 1

Kubica, Macaristan'daki ilk seansta Raikkonen'in yerini alacak

24dk
5
Formula 1

Berger'e göre Vettel, 2021'de Racing Point'e katılacak

3s

Son Videolar

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar 03:50
Formula 1

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar

F-kanal neden yasaklandı? 09:30
Formula 1

F-kanal neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast 42:43
Formula 1

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler 06:18
Formula 1

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler

Son Haberler

Kubica, Macaristan'daki ilk seansta Raikkonen'in yerini alacak
F1

Kubica, Macaristan'daki ilk seansta Raikkonen'in yerini alacak

Wolff: "Ferrari'nin durumu F1 için iyi değil"
F1

Wolff: "Ferrari'nin durumu F1 için iyi değil"

Horner: "Macaristan'daki sokağa çıkma yasağı, F1 personelini zorlayacak"
F1

Horner: "Macaristan'daki sokağa çıkma yasağı, F1 personelini zorlayacak"

Williams: "Russell'ın performansı çalışmalarımızı doğruladı"
F1

Williams: "Russell'ın performansı çalışmalarımızı doğruladı"

Berger'e göre Vettel, 2021'de Racing Point'e katılacak
F1

Berger'e göre Vettel, 2021'de Racing Point'e katılacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.