Wolff: "Ferrari'nin durumu F1 için iyi değil"

2018 yılında Mercedes'e karşı şampiyonluk savaşı veren Ferrari, bu yıl orta grupta mücadele ediyor.

Sezonun ilk iki yarışında Mercedes ve Red Bull'un ardında kalan İtalyan takım, Racing Point, McLaren ve Renault'nun bulunduğu orta grupta yer aldı.

Takım, durumu tersine çevirmek için elinden geleni yapıyor ancak araçta belirgin bir konsept sorunu olduğu düşünülüyor.

Sezonun ilk iki yarışını kazanan Mercedes'in patronu Toto Wolff, İtalyan ekibin mevcut durumunun spordaki kimse için iyi olmadığını söyledi.

Speedweek'e konuşan Wolff, "Şimdi ciddi sorunlar yaşıyorlar. Ama bu, çalışkan insanların çalıştığı efsanevi bir şirket."

"Güçlü bir Ferrari istiyoruz. Diğer tüm harika takımlarla olan mücadelede açık şekilde Ferrari'ye de ihtiyacımız var."

"Bu hafta sonu veya geçen hafta sonu olan şeyler bizim için iyi değil. Formula 1 için de iyi değil. Ama Ferrari'nin üzerini tamamen çizmiyorum. Bu yarışta iki aracın da yarış dışı kalmasına yol açan bir sürücü hatası vardı." dedi.

Wolff, Red Bull'un yarış temposuna şaşırdıklarını da söyledi.

"Bu, biraz şaşırtıcıydı çünkü Red Bull Cuma günü uzun sürüşlerde gerçekten iyiydi."