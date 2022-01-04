Wolff, Ferrari'nin 2022'de "mücadeleye" dönmesini bekliyor

Mercedes, 2021 sezonunda arka arkaya sekizinci takımlar şampiyonluğunu kazandı ve Ferrari'nin şampiyonluk sayısına hızla yaklaşıyorlar.

Diğer tarafta Ferrari, 2020'deki kötü yılın ardından bu yıl gridin önüne yaklaştı ve sezonu Mercedes'in 290 puan ardında üçüncü sırada tamamladı.

Yine de takımın son galibiyetinin üzerinden iki yıl geçti ve taraftarlar mevcut performanstan memnun değiller.

Ancak Ferrari, gelecek sezon için hem motorda hem de yeni şaside büyük çalışmalar yapıyor. Yaklaşık iki yıldır bu yeni projeye odaklanan İtalyan takım, kaynaklarının büyük çoğunluğunu bu araca aktardı.

Ferrari'nin yaptığı bu çalışmalar göz önüne alındığında Wolff, Ferrari'nin önümüzdeki sezon mücadeleye geri döneceğini ve en hızlı ekiplerden birisi olacağını dile getirdi.

Wolff şöyle konuştu: "Gelecek yıl mücadelede olmalarını kesinlikle beklememiz gerekiyor."

"Çünkü baktığınızda, geçen yıl kötü bir sezon geçirdiler ve bu sebeple de daha fazla aerodinamik gelişim imkanına sahipler."

"Bu, gerçekten büyük bir kuruluş, ihtiyaç duydukları tüm kaynaklara sahipler. Bu nedenle onları kesinlikle radarımızda tutuyoruz."

"Aynı zamanda sadece Ferrari değil, gelecek yıl gerçekten iyi bir iş yapabilecek birkaç takım daha var."

Gelecek yıl için Red Bull, Mercedes ve Ferrari'nin dışındaki ekipler de büyük çaba sarf ediyor. McLaren, zaten mevcut bütçe sınırı civarında bir bütçeye sahip olduğu için, yeni sınırlamalardan etkilenmemiş oldu.

Aynı şekilde Alpine de yeni bir motor hazırlıyor ve uzun süredir 2022 projesi üzerinde çalışıyor.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images