Formula 1 Sao Paulo GP

Wolff: "Ferrari’deki olay bana geçmişi hatırlatıyor"

Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc arasındaki sürtüşmenin kendisine geçmişi hatırlattığını söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 7 Kas 2026 15:40

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Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Meksika Grand Prix’sinde Lewis Hamilton ve Charles Leclerc’in ilk turda temas ederek galibiyeti kaçırmaları ve sonrasındaki gerilim, padokta uzun süre boyunca konuşuldu. Ferrari takım patronu Fred Vasseur’ün düzenlediği kriz toplantısını değerlendiren Toto Wolff, yaşanan bu tablonun kendisine 2014-2016 yılları arasında Lewis Hamilton ve Nico Rosberg dönemini hatırlattığını belirtti.

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İki güçlü pilotu aynı takıma koymanın ve medyanın odağında yarışmanın zorluklarına dikkat çeken Wolff, takıma ve emek veren binlerce çalışana duyulan saygının her şeyin önünde tutulması gerektiğini vurguladı.

Ferrari’deki durumu ele alan Toto Wolff, şu yorumlarda bulundu: "Açıkça söylemeliyim ki Ferrari’deki olay benim için tam bir dejavu. Neresinden bakarsam bakayım bana geçmişi hatırlatıyor."

"Bana kaç yıl boyunca tam olarak kaç kez aynı soruları sordunuz? 2013, 2014, 2015, 2016... Sonra Nico noktayı koydu. Dört yıl boyunca birebir aynı durum yaşandı.”

“En iyi pilotların sert kişilikleri olur ve kazanmak isterler. Aracınız ön sırada yarıştığında ve medyanın spot ışıkları altındayken bu durumla başa çıkmak her zaman çok zordur. Bu bakımdan Fred’in şu an yaşadıklarını çok iyi anlayabiliyorum.”

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“Bazen bir noktayı vurgulamak için son yaşanan kaza gibi gerçekten sert olayların yaşanması gerekir, bazen bu tamamen kaçınılmazdır.”

“Nico ve Lewis ile olduğum dönemlerde ne zaman bir kaza yaşansa, bunun artık sınır olduğu ve bu şekilde devam edemeyeceği anlaşılırdı.”

“Belki de bunun anlaşılması için olayın o noktalara kadar tırmanması gerekiyordu fabrikada çalışan binlerce insana, markaya ve takıma saygı duymak gerekir ve pilotların her daim akıllarında tutmaları gereken şey tam olarak budur."

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

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