Wolff: "Ferrari ya da Renault karşı çıkarsa, motorlar dondurulamaz"

Red Bull, 2022'den itibaren Honda'nın güç ünitesi projesini devralarak onu kullanabilmesi için motorların gelişiminin dondurulmasını istiyor. Honda, 2021 sonunda spordan çekilecek olsa da projeyi Red Bull'un devralmasına sıcak bakıyor ancak Red Bull'un bunun için şartı, motor gelişiminin dondurulması.

Mercedes, Red Bull'un sporda rekabetçi seviyede kalabilmesi için buna sıcak baktığını açıklasa da Renault ve Ferrari buna karşı çıkıyorlar.

Wolff, "Motor üreticilerinden ikisinin buna karşı çıkıyor olması, bunu başarmanın mümkün olmayacağı manasına geliyor."

"Onların bunu reddediyor olmasının gerekçeleri var. Ancak şu anda Red Bull ve Honda'nın içerisinde bulunduğu durum nedeniyle de endişeliyiz."

"Renault ve Ferrari, bu konuda çok açık bir şekilde düşüncelerini ifade ettiler. Bu yüzden ne yazık ki motorların dondurulmasını beklemiyorum." dedi.

Red Bull, motorların dondurulmasıyla alakalı önümüzdeki altı hafta içerisinde bir karar verilmesini çünkü buna göre her iki takımı için karar vereceğini söylüyor.

Mevcut sportif kurallara ve şartlara göre Red Bull bir motor üreticisiyle anlaşamazsa, en az takıma motor tedarik eden Renault 2022'de Red Bull'a motor tedarik etmek zorunda kalacak. Ancak Red Bull buna pek sıcak bakmıyor.

Red Bull Racing'in takım patronu Christian Horner, bu haftanın başında yaptığı açıklamada şahsi çıkarların devreye girmemesi için FIA'nın bu konuda devreye girmesini umduklarını söylemişti.

Horner, "Bu konuda kişisel çıkarlar ön plana çıkıyor. Bu durumda kural koyucular ve ticari hak sahipleri, F1'in iyiliği için daha geniş pencereden bakmak zorundalar."

"Açıkçası Honda'nın ayrılığı nedeniyle bir üreticiyi kaybediyoruz. Bu spor için felaket bir haber. Red bull için motor projesini almak önemli. Açıkçası şu an olduğu gibi motor gelişimi açısından açık bir dünya olursa Red Bull olarak bunu kaldıramayız."

"FIA ve ticari hak sahipleri, yapıcı görüşmeler yapıyorlar. Açıkçası bu, sporda yer alan OEM'lerle birlikte el ele olmalı."

"Böyle olacağına inanıyorum. Önümüzdeki haftalarda bir çözüm bulunmalı." demişti.