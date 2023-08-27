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Ferrari gibi Mercedes de Renault motorunun gelişimine karşı çıktı

Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, Alpine'in Formula 1 motorunun iddia edildiği kadar geride olmadığı konusunda Ferrari ile hemfikir olduklarını söyledi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport, in the Team Prinicpals Press Conference

F1 Komisyonu geçen ayki Belçika Grand Prix'sinde toplandığında, motor eşitleme konusu gündemdeydi. Bu, Alpine'in güç ünitesi tedarikçisi Renault'nun rakipleri Ferrari, Mercedes ve Honda'ya göre yaklaşık 30 beygirlik açığı kapatması gerektiği yönündeki iddialarının ardından geldi.

Halihazırda F1'de motor performans gelişimi dondurulmuş durumda. Bu nedenle Renault, 2022'de turboyu ayırarak güvenilirlik pahasına gücü hedeflemeyi seçmişti. Kurallar, üreticinin sadece dayanıklılığını artırmak için ayarlarını değiştirmesine izin veriyor.

Ancak motor performansının yetersiz olduğu endişesiyle Alpine yönetimi, performans dengeleme önlemlerine destek verilip verilemeyeceğini görmek için diğer takımlarla bir araya geldi.
Ancak Ferrari F1 patronu Fred Vasseur, sorunun büyüklüğü konusunda şüphelerini dile getirdi. Vasseur, "Mücadelenin tamamen dışında kalan" üreticiler için istisnai durumlara izin verilebileceğini ancak Renault'nun "bu kadar uzakta olduğundan emin olmadığını" söyledi.

Wolff, Mercedes'in kendi ölçümlerinin de Renault motorunun özel muafiyete izin vermek için rakiplerine göre %3'lük bir performans açığının ötesine geçmediğini gösterdiğini söyleyerek bunu pekiştirdi.

Renault'ya ekstra geliştirme hakkı verilip verilmeyeceği sorulduğunda Wolff, "2026 için yönetmelikleri tasarlarken, üreticilerden birinin en iyi güç ünitesine göre %3'ün dışında kalması durumunda, onlara daha fazla dyno zamanı tanıyacağımız ve en iyi niyetle hareket edip düzenlemeler bulacağımız şeklindeydi."

"Ancak şu anda 2026'dan bahsetmiyoruz, mevcut kuralların ortasındayız ve bu motorların donmuş olduğu doğru."

"Fred kesinlikle haklı, %3'e yakın bir fark görmüyoruz." şeklinde cevap verdi.

 

Wolff, kural kitabının "anında" değiştirilemeyeceğini ve Renault'nun bunu bağımsız olarak "çözmesi" gerektiğini de sözlerine ekledi.

Wolff şöyle devam etti: "İkincisi, birileri performans göstermiyor diye kuralları anında değiştiremeyiz. Bu nedenle, eğer bir sonraki döngü için değiştirecekseniz, o zaman tamam, ama bence %3 ile iyi bir yerdeyiz ve kesinlikle güç ünitesi (kuralları) ile oynamayacağız veya onlara daha fazla yakıt akışı veya bunlardan herhangi birini vermeyeceğiz."

"Kendiniz çalışın, aynı şey bizim için de geçerli, üç yıl içinde dilimi ısırıyor olabilirim."

"Kendiniz çalışın, daha fazla dyno zamanı elde edin ve bunu o şekilde çözün." 

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Verstappen: "Bu sporda yer alma sebebim rekor kırmak değil"

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