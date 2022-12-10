Wolff: "Ferrari takım patronluğu rolüyle ilgilenmediğini söyleyen biri varsa yalan söylüyordur"

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Ferrari, her ne kadar uzun yıllardır Formula 1'de şampiyon olmasa da, tarihin en başarılı F1 takımı olmayı sürdürüyor.

Çok tutkulu bir taraftar kitlesine sahip olan Ferrari'de çalışmak her zaman zor bir görev oldu çünkü buradaki baskı, diğer takımlara kıyasla hep yüksekti.

Ayrıca İtalyan kültürü de İngilizlere göre çok farklı ve bu da zor zamanlarda Ferrari için işleri zorlaştırıyor.

Tüm bunların etkileri neredeyse son 10 yıllık süreçte görüldü. Son sekiz yılda Stefano Domenicali, Marco Mattiacci, Maurizio Arrivabene ve son olarak Mattia Binotto takım patronluğu görevini üstlendi. Ancak Binotto da görevini 31 Aralık'ta bırakıyor.

Şimdi yerine gelecek isimle ilgili arayış var ve iddialar koltuğun Frederic Vasseur'e gideceği yönünde.

En ideal seçim Christian Horner, Andreas Seidl ve Toto Wolff gibi isimler olabilirdi. Ancak hiçbiri, mevcut takımlarından ayrılmaya yanaşmıyor.

Beyond The Grid adlı F1 podcast'ine konuk olan Wolff, Ferrari'nin şu anda içinde bulunduğu hassas durumu yorumladı.

50 yaşındaki Avusturyalı, artık İtalyan ekibe geçişinin imkansız olduğunu ancak on yıl önce Mercedes yerine Ferrari'den teklif alsaydı, bunu seve seve kabul edeceğini ima etti.

Wolff, 'Ferrari'deki takım patronluğu göreviyle ilgilenmediğini söyleyenler doğruyu söylemiyor demektir."

"Mercedes'in takım patronu ve hissedarı olma düşüncesi beni hâlâ benden alıyor."

"Bununla gurur duyuyorum. Fakat aynı şekilde Ferrari (2012'de) bana gelip mucizevi şekilde böyle bir pozisyon teklif etseydi o zaman da aynısını hissederdim." dedi.