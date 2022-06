Wolff: "Ferrari sorun yaşarsa, fırsatları değerlendirmek için 'orada' olacağız"

Haberi dinle

Mercedes bu yıl gridin en hızlı birinci ya da ikinci aracına sahip olmasa da özellikle George Russell ile karşılarına çıkan tüm fırsatları kullandılar.

Russell bu sayede üç podyum aldı ve bunlardan sonuncusu Bakü'deydi. Ayrıca Lewis Hamilton da kendisi için nispeten sorunsuz geçen hafta sonlarında iyi puanlar topladı.

Mercedes, Bahreyn'de iki Red Bull'un yolda kalmasıyla üçüncü ve dördüncü olurken, Bakü'de iki Ferrari pilotunun yolda kalmasıyla aynı şeyi yaptı. Benzer bir durum Avustralya'da da vardı.

Sonuç olarak Russell, ilk sekiz yarışın ardından liderin sadece 51 puan ardında yer alırken, sekiz yarışın beşinde pole pozisyonunu kazanan Leclerc ile arasındaki puan farkı 17.

Takımlar şampiyonasında ise Red Bull'un 118 puan ardında yer alan Alman üretici, Ferrari'nin 38 puan gerisinde yer alıyor.

Bakü'nün ardından konuşan Wolff, "Aracınız öndekiler kadar rekabetçi olmadığında, her şey mümkün olan en yüksek puanı almakla ilgilidir. Yerimizi pekiştirmemiz ve üçüncülükten daha geride olmadığımızdan emin olmamız gerekiyor."

"Diğer tarafta Ferrari'nin durumunu da görüyorsunuz. Eğer sık sık hata yaparlarsa, bunu değerlendirmek için orada olacağız."

"Bence dayanıklılığı hafife almamak gerekiyor çünkü her an her şey olabilir."

"Dayanıklılık konusunda her zaman tetikte olmanız gerekiyor çünkü puan kazanmak için sadece hızlı olmak yetmiyor."

"Ferrari'deki insanların nasıl hissettiğini anlayabiliyorum çünkü inanılmaz güçlü bir motora ve iyi bir araca sahipler. Fakat bu kadar çok puan kaybetmek şampiyonluğa kaybetmenize neden oluyor."

"Her zaman dikkatli olmanız gerekiyor ve aynı şey bizim için de geçerli çünkü aracımız herhangi bir noktada yolda kalabilir." dedi.