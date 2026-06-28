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Formula 1 Avusturya GP

Wolff: "Ferrari sıcak havada çok tehlikeli, Antonelli'nin hızını değerlendirmeliyiz"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Ferrari’nin özellikle sıcak koşullarda büyük tehdit oluşturduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Toto Wolff, Mercedes

Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Avusturya GP sıralama turları, oldukça sıkışık bir grid tablosu ortaya çıkardı.

George Russell pole pozisyonunu alırken, Charles Leclerc ikinci sıradan start alacak. Lewis Hamilton ve Andrea Kimi Antonelli ise yarışa ikinci çizgiden start alacak.

İkilinin hemen arkasında ise Max Verstappen ve McLaren pilotları yer alıyor. Red Bull Ring gibi kısa ve dar bir pistte ilk tur mücadelesinin oldukça kritik olması bekleniyor.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Mercedes'in net bir üstünlük beklemediğini ancak özellikle Andrea Kimi Antonelli'nin yarış temposuna güvendiklerini ifade etti.

F1 TV’ye konuşan Wolff şu ifadeleri kullandı: "Ferrari sıcak havalarda çok tehlikeli, elbette yarış galibiyeti için mücadele edeceklerdir."

"Bizim ise Antonelli'nin yarış temposunu en iyi şekilde kullanmamız ve onu yeniden öne taşıyacak stratejiyi uygulamamız gerekiyor."

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