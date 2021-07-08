Wolff, Ferrari otomobil koleksiyonunu satılığa çıkaracak

Wolff; LaFerrari Aperta ve Ferrari Enzo gibi Ferrari araçlarının yanı sıra Mercedes SL65 AMG Black Series aracını da satışa çıkaracak ve bu satıştan Tom Hartley Jnr sorumlu olacak.

Wolff’un 2014 yılında satın aldığı 2003 model Enzo’su sadece 2.378 kilometrede.

2018 model LaFerrari Aperta’sının kilometresi daha da düşük çünkü bu aracı Wolff, hiç kullanmadı ve araç, alındığı kilometrede duruyor. Wolff, bu aracı Ferrari’nin 70. yılında sipariş etmişti ve bu araçtan dünyada sadece 210 tane bulunuyor.

Ayrıca Wolff’un SL65 AMG Black Series’i de oldukça az sayıda bulunmakta ve bu araçtan, sadece 350 tane üretildi.

SL65 AMG Black Series, 5156 kilometre ile Wolff’un en çok kilometre yapmış olan aracı ve aslında bu, 2009’da piyasaya çıkan bir araca göre çok düşük bir kilometre.

Bunun sebebi ise Wolff’un araçlarını satma nedeni ile paralel çünkü Alman takım patronu, araçlarını sürmek için yeterli zamana sahip değil.

Üstelik, Wolff marka ile ilgili endişelere de sahip ve bir Ferrari kullanmasının pek hoş görünmeyeceğini düşünüyor.

Avusturya'da bu konu hakkında konuşan Wolff, “Araçlarımı artık kullanamıyorum. Bunun için yeterli zamanım yok.”

“Ayrıca, harika bir marka olmasına rağmen etrafta bir Ferrari ile dolaşmam çok hoş gözükmez.”

“Fakat, bu araçları uzun süredir kullanmadım ve şu anda elektrikli bir Mercedes kullanıyorum.” yorumlarını yaptı.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG 1 / 1 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images