Wolff: "Ferrari ile mücadele çetin geçecek"

Ferrari, son yarış Las Vegas'ın ardından Mercedes ile puan farkını dörde indirdi ve Abu Dabi'ye büyük bir fırsatla gidiyor.

Fakat Mercedes'in bu pozisyondan vazgeçmeye niyeti yok; Toto Wolff'a göre hafta sonu boyunca ellerinden geleni fazlasıyla yapacaklar.

Wolff, sözlerine Las Vegas'ı yorumlayarak başladı: "Las Vegas olağanüstü bir hafta sonuydu."

"Orada harika bir yarış izledik, görsel olarak muhteşemdi ve genel olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde sporun görünürlüğünü artırmaya yardımcı olduğuna inandığım harika bir yarış oldu."

"Herkes bu kadar başarılı olması için çok çalıştı ve bu işe dahil olan herkese teşekkür etmek gerekiyor."

"Orada elbette daha fazlasını bekliyorduk. Aslında araç hızlıydı. Çok sayıda temas olmasaydı Lewis ve George podyum için yarışabilirdi. Fakat 'olabilirdi, olurdu, olmalıydı' gibi şeyler söylemenin anlamı yok."

"Ferrari şampiyonadaki puan farkını sadece dörde indirdi fakat Abu Dabi'de öne çıkmak için her şeyimizi vermeye hazırız."

"Son zamanlarda iyi bir tempo yakaladılar ancak son birkaç yarışta performansımızı en iyi noktaya getiremediğimizi biliyoruz."

"Mücadele çetin geçecek. Umarım sezonu güçlü bir şekilde bitirip, önde kalmaya devam edebiliriz." dedi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference