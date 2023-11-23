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Formula 1 Abu Dabi GP
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Wolff: "Ferrari ile mücadele çetin geçecek"

Mercedes patronu Toto Wolff, bu hafta sonu Ferrari ile yakın bir mücadele içerisinde olmalarını bekliyor.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Ferrari, son yarış Las Vegas'ın ardından Mercedes ile puan farkını dörde indirdi ve Abu Dabi'ye büyük bir fırsatla gidiyor.

Fakat Mercedes'in bu pozisyondan vazgeçmeye niyeti yok; Toto Wolff'a göre hafta sonu boyunca ellerinden geleni fazlasıyla yapacaklar.

Wolff, sözlerine Las Vegas'ı yorumlayarak başladı: "Las Vegas olağanüstü bir hafta sonuydu."

"Orada harika bir yarış izledik, görsel olarak muhteşemdi ve genel olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde sporun görünürlüğünü artırmaya yardımcı olduğuna inandığım harika bir yarış oldu."

"Herkes bu kadar başarılı olması için çok çalıştı ve bu işe dahil olan herkese teşekkür etmek gerekiyor."

"Orada elbette daha fazlasını bekliyorduk. Aslında araç hızlıydı. Çok sayıda temas olmasaydı Lewis ve George podyum için yarışabilirdi. Fakat 'olabilirdi, olurdu, olmalıydı' gibi şeyler söylemenin anlamı yok."

"Ferrari şampiyonadaki puan farkını sadece dörde indirdi fakat Abu Dabi'de öne çıkmak için her şeyimizi vermeye hazırız."

"Son zamanlarda iyi bir tempo yakaladılar ancak son birkaç yarışta performansımızı en iyi noktaya getiremediğimizi biliyoruz."

"Mücadele çetin geçecek. Umarım sezonu güçlü bir şekilde bitirip, önde kalmaya devam edebiliriz." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference

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